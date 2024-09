Betis: Y ahora sin William Carvalho, ¿tocará fichar?

Sevilla/Los peores presagios se cumplieron. Las sensaciones de William Carvalho sobre el campo y Manuel Pellegrini, después en rueda de prensa, fueron acertadas. La cosa no pintaba nada bien cuando el portugués, tras un mal gesto, una mala pisada, se echó al suelo antes del minuto 25. Lo avisaba el técnico tras el triunfo contra el Leganés: "William dijo que sintió algo en el tendón de Aquiles. Puede ser muy grave. Estamos a la espera de los exámenes médicos, pero la primera impresión pinta mal. Será una lesión larga", aseguró. Pues esas pruebas confirmaron que el jugador "presenta una rotura completa del tendón de Aquiles de la pierna derecha", según anunció el club en un comunicado tras las pruebas realizadas en la mañana de este sábado.

"El centrocampista tendrá que pasar por quirófano en los próximos días para la reparación quirúrgica de la zona afectada”, añadía la nota del parte médico, en la que se apunta también que "el tiempo de recuperación dependerá de su evolución". En el mejor de los casos el tiempo de baja está entre los cuatro y los seis meses, pero este periodo se puede ampliar y la edad y la fisionomía del jugador luso no son las más propicias para acelerar los plazos, por lo que lo lógico es pensar que dice ya adiós a lo que resta de temporada.

William Carvalho es uno más en la lista de lesionados en este inicio del curso para un Betis cogido ya con pinzas. Rodri se fue con el mercado cerrado y la directiva heliopolitana mostró su decisión de no suplir su marcha dejando una ficha libre en la primera plantilla. Para Pellegrini era asumible, mostraba su conformodidad y explicaba que no era como la temporada anterior, cuando se quedaron dos fichas sin cubrir por otra venta con el mercado cerrado, la de Luiz Felipe. Pero ahora hay que añadir el adiós del luso, posiblemente para todo el curso, que se suma a la larga baja de Isco, a quien no se espera antes de tres meses, y las dudas que genera Marc Bartra, que se retiró con una sobrecarga en Mendizorroza (25 de agosto) y sigue sin entrar en las convocatorias.

Lo cierto es que el panorama cambia, porque el Betis tiene hasta navidades un calendario cargado, con seis partidos de Europa League jalonados con los de LaLiga. A Pellegrini le gusta rotar, pero entre unas cosas y otras en el centro de la defensa casi no tiene opciones ya y el centro del campo se quedará igualmente con una pieza menos y tendrá que tirar con Marc Roca, Johnny Cardoso y Sergi Altimira. Retrasar a Lo Celso no debería ser una opción si no se quiere perder chispa en ataque.

William Carvalho es atendido en el suelo por los médicos del Betis en presencia de Manuel Pellegrini. / AFP7 / Europa Press

Y no se trata de que el técnico chilena pierda una pieza determinante. Para él lo era, aunque lo cierto es que el ritmo del equipo baja revoluciones con Carvalho en el campo. Pero no es menos cierto que cuando hay que tener el control del juego no hay futbolista mejor, aunque en su debe siempre estaba lo que le costaba recuperar cuando tocaba cerrar los espacios en defensa.

Ya cuando se marchó Fekir el entrenador bético lanzó un mensaje claro: no se trata de fichar por fichar, sino de suplir la ausencia con un futbolista de similares características en cuanto a calidad, jerarquía y experiencia. Y de ésos en el mercado no hay muchos jugadores libres a los que se pueda acudir. Y los que hay son caros y la situación económica del Betis, pese a los movimientos realizados este verano y ser el sexto en la lista del límite salarial, no está para tirar de chequera en este momento de la temporada.

En cualquier caso, el Betis debe valorar en estos días qué movimiento hacer ahora. Habrá debate interno y seguro que Pellegrini apretará, aunque es consciente de la situación económica. Una posibilidad es dar de baja la ficha del portugués, ya que se espera que la lesión sea de larga duración y acudir a ese mercado de jugadores en paro. La otra opción, que parece lo más plausible, es tirar con los tres centrocampistas con los que cuenta ahora para el doble pivote y ver cómo se maneja el técnico con ellos hasta que el mercado de invierno se abra de nuevo en enero.

La plaga de ausencias lleva un par de años asolando a un Betis que ya el curso anterior sufrió por momentos muchas lesiones a la vez que llegaron a determinar por momentos las alineaciones de Pellegrini, que ahora tiene a Isco en el dique seco, hasta diciembre o enero, Bakambu, Marc Batra, el canterano Mendy y ahora William Carvalho.