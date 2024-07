Betis: Álex Collado apunta a Arabia Saudí y está cerca del Al-Kholood

Sevilla/Álex Collado firmó el verano pasado con el Betis pero no ha sido ni presentado ni se ha puesto la camiseta blanquiverde desde entonces. Entonces no pasó siquiera por Sevilla, Manuel Pellegrini lo dejó en tierra mientras el conjunto bético se iba de gira por América antes de cerrar su cesión por el Al-Okhdood, en el que cuajó una gran temoprada. Este año la historia se ha repetido. El técnico chileno ni siquiera lo ha querido ver en la pretemporada, no ha ido al stage de Austria y ahora está cerca de volver a la liga saudí, en este caso al Al-Kholood, como ya apuntó este periódico a finales del mes de junio.

La negociación está muy adelantada, que no cerrada, pero todo está a punto de sellarse en los próximos días de nuevo con la cesión como fórmula, ya que el jugador firmó en su día un largo contrato con el Betis hasta 2029. De momento el futbolista no le ha costado un euro al club heliopolitano, con la idea de que en un futuro pueda revertir algo de dinero a la caja y por eso no se descarta un traspaso, pero paa este curso parece que será el préstamo la fórmula elegida.

Collado fue fichado el verano pasado , aunque el Barcelona se reservó entre un 20% y 30% de sus derechos en caso de una futura venta tras dejarlo salir a coste cero, motivo por el cual la entidad hispalense espera que el jugador siga revalorizándose para sacar una mayor tajada. La pasada campaña brilló con cuatro goles y cuatro asistencias en 33 partidos con el Al-Okhdood, que intentó de nuevo contar con el catalán, pero parace que el recién ascendido Al-Kholood que dirige el portugués Paulo Duarte el que está más cerca de hacerse con sus servicios.

"La cesión que lo llevó a Arabia fue bastante bien. Tiene contrato en vigor y si su agente nos traslada un interés real de algún club estamos dispuestos a escucharlo, pero si no empezará la pretemporada", indicó Manu Fajardo, director deportivo bético durante la presentación de Romain Perraud al ser cuestionado por la situación de Collado