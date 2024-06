Collado, un negocio redondo para el Betis

Sevilla/El verano pasado, a finales de julio, el Betis hacía oficial el fichaje de Álex Collado, pero el Betis había vendido a Canales y a Manuel Pellegrini no le entraba en la cabeza que por él llegara un jugador que venía de jugar con el descendido Elche 15 partidos en Primera. El conjunto verdiblanco se subía poco después al avión para la gira americana y el técnico chileno, sin verlo siquiera en un entrenamiento, lo dejó en tierra, obligando al club a buscarle acomodo. El de Sabadell, que firmó con el Betis un largo contrato hasta 2029, se fue cedido al Al-Okhdood de Arabia Saudí, con el que a cual ha cuajado una destacada temporada con cuatro goles y cuatro asistencias jugando 33 partidos de liga y uno de Copa.

Todavía no se ha vestido con el escudo del Betis y no lo hará, ya que el futbolista formado en La Masía saldrá. Tiene mercado y el club verdiblanco, que todavía no ha desembolsado un euro (ni por el fichaje ni por salario) estudia si volverlo a ceder o venderlo directamente para sacar una plusvalía prácticamente limpia –el Barça se guardó un porcentaje de una futura venta, se habló de entre un 20% y un 30%, al rescindirlo– que lo acerque a la regla 1:1 del límite salarial. Con experiencia en Primera, aunque ha sufrido ya dos descensos con el Elche y el Granada, llegó libre y la entidad heliopolitana aprieta para sacar unos dos millones por una venta. Tiene mercado en el fútbol árabe, pero también han preguntado por él clubes europeos, como el Aris griego

Ramón Planes siempre creyó que podría ser futbolista de Primera. Siempre le vio condiciones, pero es cierto que en la mediapunta el Betis tiene overbooking y sin ser un futbolista diferencial en la banda Pellegrini tiene en el costado derecho varias opciones, por lo que Collado tampoco se incorporará el 8 de julio al inicio de la pretemporada con el resto de la plantilla, ya que la idea es cerrar la operación antes de esa fecha.

De hacerlo, la plusvalía que sacaría el Betis sería un negocio redondo, ya que Collado no le habría costado ni un euro. Llegó libre tras rescindir su contrato con el Barcelona, salió cedido en cuanto llegó y ahora podría ser traspasado: económicamente, un negocio redondo para un jugador que nunca ha lucido el escudo del Betis más que en el photoshop del anuncio de su fichaje.

Pese a todo, a finales de mayo decía en Radio Marca tener la ilusión por jugar en el Betis: “El próximo objetivo es hacer la pretemporada y estar al máximo. Si llega alguna oferta, que creo que ya ha llegado alguna, es tema de mis agentes. Yo me enfoco al 100% en la pretemporada para el Betis”, indicó el protagonista, que entonces no había hablado con Pellegrini.

Hace dos temporadas, jugó 17 partidos en Primera con el Granada e hizo dos goles; la pasada campaña, fueron 15 sus encuentros con el Elche, también en la máxima categoría, e hizo un tanto. Esta campaña ha logrado la permanencia con su club en la liga árabe y ha sido una pieza clave jugando 33 encuentros, 31 de titular. Es zurdo y suele jugar a pierna cambiada, en la banda derecha, pudiendo hacerlo también en cualquier zona de la línea de mediapuntas.