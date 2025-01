Betis: En caída, sin fútbol, ni gol, ni físico...

Sevilla/Que el Betis está en caída es una realidad que quedó plasmada con la derrota ante un Alavés al que le bastó con Kike García para desarbolar a la zaga verdiblanca y llevarse de forma merecida los tres puntos.

Pero más allá de la actuación individual del delantero del cuadro vitoriano, el equipo de Pellegrini volvió a evidenciar que tiene un problema muy importante en cuanto a generación de fútbol y sobre todo, de gol. No tiene pólvora, como se vio a los dos minutos de juego, cuando Vitor Roque, lento, desaprovechó su ventaja en el mano a mano ante el meta visitante y los centrales. Sólo Pablo Fornals intentó construir ante la aciaga tarde noche de Isco, pero al de Castellón sólo lo acompañó Jesús Rodríguez.

Si con once en el campo no fueron los verdiblancos superiores a un rival atrevido con la pelota y en el que se reflejó el sello del Chacho Coudet, en inferioridad numérica, todavía menos. Fue ahí cuando se vio que físicamente el cuadro de Heliópolis no está bien. Isco y Jesús Rodríguez estaban desfondados, pero los mimbres del banquillo que calentaban en la banda... Al final, reflejo en la hierba de un Betis en caída, con muy poco fútbol y sin físico.

Defensa

Kike García puso en evidencia a Bartra en más de una ocasión, Llorente tampoco acompañó al catalán y el Alavés con once y luego con diez hizo una lectura perfecta del juego explotando sus virtudes bajo la idea de Coudet. El 4-4-1-1 hizo que los vitoriano tuvieran superioridad numérica en el centro del campo, pues Guridi se incrustaba como uno más junto a Guevara y Blanco.

Johnny estaba superado, perdía balones en zonas de peligro, y Fornals solo no se bastaba para tapar tantos espacios. Encima, el Alavés, con su nuevo técnico, circula la pelota con sentido y siempre buscando la portería rival, atacando por las alas, especialmente la derecha, con un Carlos Vicente que fue junto a Kike García el otro gran protagonista en los babazorros. Sobre él cometió Perraud la acción de la expulsión y un centro suyo acabó en el tercer tanto de su compañero.

Ya con diez, el Betis dispuso defensa de tres con Fornals y Jesús Rodríguez como carrileros y luego, con los cambios, volvió a defensa de cuatro, pero ya sin frescura física ni mental.

Ataque

Vitor Roque se puso de gol pero no define, Abde sigue siendo nada determinante y si hasta Isco tiene un mal día (el mano a mano que desaprovecha ante Owono, tras el error de Abqar, como ejemplo)... Sólo Jesús Rodríguez puso algo de luz acompañado por algún buen servicio de Fornals. Bagaje escaso con once jugadores, ya con diez... Y no sólo eso, los mimbres de ataque que calentaban junto al banquillo tampoco invitaban al optimismo bético ante un Alavés que solventó bastante bien su trabajo defensivo.

Virtudes

La alegría y las ganas de Jesús Rodríguez en sus primeros encuentros en la élite. Al menos, algo de luz ante tanta oscuridad.

Talón de Aquiles

Con once y con diez en el campo, hay un problema de fútbol, de falta de gol, de físico, de mimbres... La realidad del club, en la hierba.