El Betis carece de gol y Pellegrini sigue sin delantero (0-0)

El Real Betis afrontó en La Línea de la Concepción la penúltima prueba de pretemporada ante el Cádiz, con el objetivo de realizar los últimos ajustes de cara al inminente inicio de temporada. Exactamente en siete días el equipo de Manuel Pellegrini recibirá al Girona en el Benito Villamarín. Para entonces, las balas de fogueo se cambiarán por las de fuego real.

Y es que al Betis le volvió a faltar efectividad en el área rival. Pellegrini, ante la ausencia de delanteros centros–con Bakambu lesionado y Borja Iglesias y Willian José fuera– volvió a probar con diferentes alternativas. Ya en los últimos encuentros puso a Ruibal de 9. En esta ocasión, fue el reciente campeón de Europa sub 19, Assane Diao, quien gozó de varias oportunidades sin éxito. El conjunto verdiblanco arrancó el amistoso con dominio y un alto nivel de competitividad. Muy superior respecto al equipo de Paco López. Con un activo Rodri desde la bandera derecha, el Betis generó continuo peligro a la portería del exsevillista Caro.

El cacereño lo intentó de todas las fórmulas, se asoció con Assane, con Johnny, con Losada... Pero no encontró la vía para hacer daño. La primera del partido, en el minuto dos, la generó él. Una gran jugada que se inventó por la banda derecha que no materializó Diao tras un pase de la muerte. Tras ello, la primera mitad se convirtió en un carrusel de ocasiones donde la más clara la tuvo Assane, al cuarto de hora de partido, con un remate de cabeza desde dentro del área que envió a las manos del portero cadista. No obstante, la peor noticia del encuentro fue la lesión de Nobel Mendy. A pocos minutos de finalizar la primera parte, el central senegalés notó como algo no iba en mitad de una carrera. El central se llevó la mano a la parte trasera del cuádriceps y pidió el cambio al instante. Con un rostro muy serio, Mendy abandonó el terreno de juego para dar sitio al canterano Ismael Sierra.

El equipo cadista, que tuvo muy poco protagonismo ofensivo en la primera mitad, se activó en la segunda parte con un más balón y ocasiones que pusieron en severos aprietos a un Fran Vieites que volvió a demostrar el motivo de su renovación. En el 55 el guardameta gallego sacó una mano extraordinaria a Javi Ontiveros para impedir el primero del Cádiz, tras hacer daño al Betis por la banda de Bellerín. Y poco después llegó el gol de cabeza de Roger Martí, que fue anulado por hacer falta durante el remate a Diego Llorente.

Ante el arreón del equipo amarillo, Pellegrini movió el banquillo para activar el encuentro y volver a tener más dominio del balón, ámbito donde se siente más cómodo el equipo bético. Las incorporaciones de Fekir, Carvalho y Ruibal espolearon al equipo bético en los últimos veinte minutos de partido. El franco-argelino tuvo una de las mejores oportunidades del enfrentamiento tras robar tras pérdida y probar fortuna de cara a portería. Pero nadie en el Betis estuvo inspirado de cara al gol. También se enfrentó el Betis a un José Antonio Caro en un gran estado de forma. El de la Palma del Condado sacó una mano impresionante a bocajarro a Diego Llorente a través de una falta lateral. Sin goles, el Betis se marchó de La Línea con una evidencia muy clara en la delantera: Pellegrini necesita un nuevo delantero cuanto antes.