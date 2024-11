Betis - Celta: Una autoridad en la Liga

Sevilla/Que ningún bético guarde la esperanza de encontrar explicaciones coherentes. El fútbol se rige por normas invisibles e intangibles que escapan a nuestra comprensión.

Pasado el susto del jueves en la Conference League ante el Celje, un desconocido equipo esloveno que se le subió a las barbas y que tuvo ocasiones de gol para generar un terremoto en Heliópolis, el Betis se adentra en lo que mejor domina, o al menos en donde no suele fallar salvo en contadas y comprensibles ocasiones, la Liga.

Queda para las hemerotecas el aviso, una nueva demostración de cómo se le atraganta al equipo de Manuel Pellegrini el competir en Europa y tener que mover la plantilla para equilibrar y compensar esfuerzos. Seguro que el sabio técnico chileno guardará en su interior un argumento por vago que sea que explique el bajón de rendimiento en estas citas entre semana cuya respuesta no merece la legión de cerca de 40.000 béticos que se mantienen fieles a los suyos en cada cita junto a Los Bermejales.

La afición exteriorizó su enfado por el bajísimo nivel del equipo ante el Celje esloveno y el equipo debe dar un paso

Pero bueno, apareció Juanmi y esa extraña parábola del balón al golpear en el pie del defensa esloveno convirtió la frustración en alegría y este domingo los aficionados verdiblancos ya lo recordarán como una anécdota e incluso bromearán con el vecino de asiento cuando se estén acomodando en el Benito Villamarín para asistir a otra nueva prueba liguera ante el Celta. Bromearán con eso y con la hora escogida para el duelo, a la que no nos terminanos de acostumbrar en Sevilla.

Pellegrini recupera para su once ante los vigueses a gente como Rui Silva, Diego Llorente, Altimira o Abde

Y aquí en la Liga, mientras no se demuestre lo contrario, el equipo de Pellegrini sí da el callo y para esta ocasión recupera a Lo Celso, aunque a priori no jugará de inicio. No pierde el Betis desde el derbi y suma desde entonces dos importantes triunfos y un no menos meritorio empate en San Mamés ante uno de los pocos gallitos que ya quedan en la Liga, el Athletic. Digamos que el Betis sí es una autoridad en la Liga y a ello querrá volver a demostrar ante el equipo vigués tratando por todos los medios de que se le note lo menos posible las secuelas del esfuerzo que tuvo que hacer para sacar los tres puntos adelante ante los esloveno, particularmente en el segundo tiempo.

La presencia de Borja Iglesias en el rival añadirá cierto morbo a la cita por su reciente pasado verdiblanco

Por eso tendrá que hilar fino el Ingeniero para armar un once que garantice energía ante la tropa que lidera Iago Aspas, un equipo que como visitante no ha encontrado el tono salvo en su paso por Las Palmas, donde sumó su único triunfo a domicilio. No obstante, los discípulos de Claudio Giráldez vienen fuertes, vienen de ganar en su estadio al Getafe y no han tenido el desgaste entre semana de los verdiblancos y con la sobreestimulación de un jugador en concreto como es Borja Iglesias por su pasado bético.

Al once bético deben volver hombres como Rui Silva, Diego Llorente –que jugó unos minutos ante el Celje aunque por el accidente de Natan–, Perraud y Altimira entrarán seguro, pudiendo ser el acompañante de Vitor Roque tanto Bakambu como el Chimy Ávila.

Tanto dentro como fuera, todo el mundo tiene claro que la referencia es el nivel con el que el equipo se comió al Atlético de Madrid en el último duelo liguero en casa. Si el propio Pellegrini reconocía que posiblemente fue el mejor partido desde su llegada al Betis, razón de más para hacer reflexión y autoanálisis para ver a qué vienen esas peligrosas desconexiones en Europa.