Chimy Ávila confiesa su mayor deseo con el Betis

En la previa del partido de Copa del Rey que enfrenta este sábado a la SD Huesca y al Real Betis Balompié, qué mejor que hablar sobre un futbolista que incluso tiene muchas papeletas para ser titular como es el Chimy Ávila. El delantero del conjunto heliopolitano pasó por las filas del combinado aragonés donde deslumbró en Primera División antes de que el CA Osasuna se plantease si fichaje hace ya algunos años y en esta ronda de dieciseisavos volverá a la que fue su casa y cerrará un ciclo con un día que seguro traerá muy buenos recuerdos para el rosarino.

Los compañeros de El Correo de Andalucía han tenido la oportunidad de tener una entrevista con el 'nueve' bético en la que han repasado muchos aspectos de su carrera y sobre todo de la actualidad reciente, pero comenzó hablando sobre su etapa en el equipo oscense: "Sobre todo, ahora volver y defendiendo la camiseta del Betis, ¿qué más puedo pedir? Fueron dos años muy bonitos de mi vida que quedarán en mi retina para toda la vida, tanto de la mía como de cada oscense. Quedarán marcadas para siempre mi vida y la de mi familia. Conseguimos un ascenso que nadie se esperaba y que se logró", comentaba sobre su ex equipo.

Chimy Ávila en un partido con la camiseta del Huesca, próximo rival del Betis / Europa Press

Un equipo que le hizo las cosas muy sencillas

"Lo recuerdo como si fuera mi llegada a España. Llegar a Huesca con miles de ilusiones, con miles de objetivos en la cabeza, pero a la vez con la incertidumbre de cómo podría salir al estar lejos de mi país con mis hijas y mi mujer. Éramos nuevos y se supo llevar muy bien y nunca nos hubiésemos imaginado que los oscenses nos iban a hacer las cosas tan fáciles y nos iban a acoger tan rápido", añadía. Tras ello, tuvo oportunidad de hablar más sobre la dificultad del choque: "Sabemos que no es fácil y el Huesca viene de cinco partidos sin perder, vienen muy bien y sabemos que tenemos que hacer nuestro partido, lo vamos a trabajar muchísimo. Es un campo complicado pero el míster tendrá sus fundamentos y sus herramientas para poder darnos a nosotros y nosotros utilizarla de la mejor manera".

Al margen del partido de Copa, el de Rosario habló sobre temas de la más reciente actualidad. Uno de ellos, la mentalidad del grupo para sobreponerse a los malos resultados y salir adelante: "El grupo siempre está mentalizado para todas las competiciones que tenemos. Tanto en Copa del Rey, como en Liga y como en Conference. Con lo que se nos venga el equipo está preparado. Esto es una familia, a veces hay altos y bajos, pero siempre estamos unidos. La directiva, los compañeros, la afición, el cuerpo técnico. Somos todos uno".

El Chimy en uno de los partidos de UEFA Conference League con el Betis / Europa Press

Noble hasta el último esfuerzo

Una de las características que más se elogian del Chimy desde que llegó al Betis es su capacidad para esforzarse, presionar, ayudar al equipo más allá de con los goles y tener un sacrificio que no es normal en todos los futbolistas. ¿Ha habido alguna vez que no se haya esforzado? Tiene clara la respuesta: "Mira, yo siempre digo que cuando yo deje de dar mi último esfuerzo voy a dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. El derbi es una espina que tengo yo ahí y, bueno, ojalá que lo podamos conseguir. Nosotros no subestimamos a nadie, ni salimos a chulerear a nadie. Nosotros hacemos nuestros partidos y ponemos nuestras cosas dentro del campo y siempre digo que sea lo que Dios y la Macarena quiera".

Precisamente sobre lo que significan tanto la Macarena y el Betis en su casa también quiso hacer un inciso: "En mi vida y en la de mi familia La Macarena y el Cristo de los Gitanos son muy importantes. Es nuestro santo de cabecera como digo siempre con mi mujer" comentaba antes de deshacerse en elogios con su actual club: "Uff, el Betis para mí es una palabra muy fuerte, muy fuerte, tanto en mi vida actual como en la de mi familia".

Chimy Ávila protege el balón ante Parejo. / Andreu Esteban / Efe

Su mayor ilusión, ganar un título

"Sería algo muy bonito, muy especial ganar algo en esta ciudad para darse cuenta que la ciudad es toda verde y eso para mí es muy importante y lo anhelo mucho, lo sueño todos los días. Y ojalá algún momento conseguir algo muy bonito con el Betis y que mi nombre sea recordado para siempre en una historia de un club tan grande como el Betis", confesó.