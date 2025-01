Varios teléfonos y una hoja de ruta con los fichajes del Betis

Desde la medianoche de este jueves 2 de enero de 2025 el mercado de fichajes está abierto para los equipos de LaLiga y ya tiene el Betis vía libre de forma oficial para hacer movimientos en su plantilla. Unos movimientos que estarán dirigidos por el director deportivo de la entidad, Manu Fajardo, quien cuenta con el apoyo de varias personas importantes como Álvaro Ladrón de Guevara (secretario técnico), Ramón Alarcón (CEO del Betis) e incluso Joaquín Sánchez con su personal aporte en esta nueva faceta. Los tres primeros han estado presentes hoy en el entrenamiento del conjunto de La Palmera en el Benito Villamarín, el cual se ha abierto para que todo el que quisiera acudiese (y finalmente quedó una imagen espectacular con más de 12.000 personas en las gradas y algunas historias bastante interesantes como la de Jonathan).

En el caso de Alarcón la visita fue breve, o al menos lo que se pudo ver desde la zona de prensa. Salió, saludó a los presentes y vio un poco el panorama antes de meterse debajo de los banquillos. Álvaro Ladrón de Guevara se mantuvo durante todo el entrenamiento de pie en la zona de los cambios presenciando el entrenamiento junto a personal de la entidad que hacía lo propio. Ya al secretario técnico se le pudo ver en alguna ocasión con el teléfono pendiente de su trabajo como posteriormente ocurriría con el director deportivo. Manu Fajardo sí fue visto en más de dos y tres ocasiones con el teléfono en la oreja atendiendo lo que muy probablemente puedan ser asuntos de mercado.

Manu Fajardo atiende su teléfono durante el entrenamiento a puerta abierta del Betis / Manu Colchón

Una ventana invernal con ciertos movimientos

"Nosotros no paramos, el mercado son todos los días, los 365 días al año. No hay que parar nunca y siempre estar preparado. Los mercados hay siempre que afrontarlos con máxima ilusión y máximo compromiso", reconocía a la salida del estadio a los compañeros de El Desmarque. Y es que ese trabajo cuando llegan los momentos oportunos termina dando sus frutos. Los frentes abiertos son cuantiosos pero todos se resumen en el apartado de las salidas para que pueda haber entradas. Lo que más cercano parece a producirse es la salida de Assane Diao. El extremo diestro está muy cerca de salir traspasado al Como 1907 italiano que entrena Cesc Fábregas por un montante cercano a los 12 millones de euros con variables incluidas. Al margen del campeón de Europa Sub-19, hay algunos jugadores que, o están en la rampa de salida o tienen mercado.

Otro jugador del que estará muy pendiente Manu Fajardo es de Rui Silva. El guardameta luso fue una de las buenas noticias en la sesión del jueves al volver a entrenarse tras su lesión en el hombro. Desde hace unos meses el Betis lo está moviendo en el mercado y podría ser otro de los jugadores por los que el equipo bético consiguiese recaudar algunos millones más. En esta noticia de Diario de Sevilla, más información. Al igual que en este mismo medio les contamos cómo hay un plan específico con Ricardo Rodríguez y el lateral zurdo en este mes de enero. Bakambu es otro nombre al que el conjunto verdiblanco está intentando encontrar acomodo, pero no será una tarea sencilla.

Assane Diao intenta un disparo con la derecha. / Dimitru Doru / Efe

Las llegadas, bajo la misma hoja de ruta

A pesar de que se puedan llegar a ingresar interesantes cifras por traspasos, la realidad que transmiten las fuentes de las negociaciones es que no se va a desviar la hoja de ruta de la entidad en enero. Jugadores cedidos o a bajo coste que busquen una revalorización por una situación especial en sus clubes y que, como no puede ser de otra forma, tengan calidad suficiente para vestir la camiseta con las trece barras. Uno de los motivos, los cerca de 20 millones que debe conseguir el conjunto heliopolitano en plusvalías antes del 30 de junio para no dar pérdidas en las cuentas anuales.

A nivel de nombres hay algunos que instan a estar más avanzados que otros ya a estas alturas. En el Betis van a por Antony del Manchester United como recambio de Assane Diao y refuerzo para la parcela atacante, pero la situación es bastante complicada. Otro nombre que parece estar muy cerca es el del centrocampista de la Roma, Enzo Le Fée. Pero a día de hoy desde la cúpula negociadora del Villamarín transmite que todo el mercado en general está bastante parado en estos momentos. Jugadores como Junior Firpo para el lateral izquierdo o Guido Rodríguez para el centro del campo no se deben descartar en absoluto.