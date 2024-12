Despierta interés en dos clubes de la Premier League; el Betis atento

SEVILLA/El mercado de invierno comienza en pocos días y los nombres relacionados con el Real Betis Balompié tanto a nivel de salidas como a nivel de llegadas van aumentando. La prioridad en Heliópolis es fichar a un delantero que mejore las prestaciones del equipo, pero no muy lejos de esa situación está la opción de reforzar el centro del campo y el lateral zurdo. Aunque como ya advirtió el presidente Ángel Haro desde La Palmera van a tener que vender a algún que otro futbolistas si quieren ir al mercado con un mínimo de garantías y sobre todo para satisfacer las necesidades de un Manuel Pellegrini que lo tiene claro: refuerzos sí, nombres nuevos no. Entre esos nombres en la rampa de salida destacan algunos como Assane Diao, Johnny Cardoso, Bakambu y Ricardo Rodríguez (a estos dos últimos el club les está buscando acomodo, pero no es una tarea sencilla). Al margen de esa lista corta, hay que tener en cuenta a otro nombre propio que ha salido a la palestra, Sergi Altimira.

El centrocampista ha mejorado mucho su rendimiento durante este curso debido a los problemas de lesiones que le han obligado a jugar prácticamente todos los partidos. Esa continuidad le ha permitido demostrar que tiene unas grandes condiciones para poder defender la camiseta de las trece barras y sobre todo para ser el ejemplo de futbolista con el que se quiere trabajar en este proyecto económico de entidad: joven y revalorizarle. Y es que cumple ambos requisitos, porque a sus 23 años de edad su valor de mercado no para de subir y ya se sitúa en cerca de 7.5 millones de euros según la prestigiosa web de valores, Transfermarkt. Como es normal, cuando llega el buen rendimiento, llegan los movimientos de mercado y el joven catalán no iba a ser menos.

Altimira y Bartra se abrazan en el festejo del triunfo del Betis en Villarreal. / Andreu Esteban | Efe

La premier se mueve por Altimira

Tal y como ha avanzado Fabrizio Romano y ha podido confirmar Diario de Sevilla, desde la liga inglesa ha habido algunos clubes que se han interesado por la situación de Sergi Altimira en el Real Betis Balompié. Algo bastante normal, puesto que reúne todas las condiciones de "todocampista" que se estila en las islas. Aunque de momento no hay ningún acercamiento oficial y tampoco relativamente serio, estos primeros contactos son un indicador claro de que hay que seguir muy de cerca la situación a lo largo de las próximas semanas.

Hay que recordar que el Betis firma a Altimira el pasado verano de 2023 pagando su cláusula de 2 millones de euros al Getafe en una operación coordinada y planeada, nunca mejor dicho, por Ramón Planes. Firmó hasta 2028. A día de hoy tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, pero en las operaciones que pudieran darse en un futuro las cantidades serían considerablemente inferiores, pero difícilmente menores a los 20 millones de euros.

Juanmi observa Sergi Altimira durante un entrenamiento. / José Ángel García

Muy estimado en el Betis

Con su progresión, Altimira se ha convertido en un jugador muy del gusto de Manuel Pellegrini y además lo tienen en alta estima en la entidad y sobre todo en la dirección deportiva, comandada por Manu Fajardo.

El mercado de fichajes va a ser largo, pero no hay que descartar ni mucho menos su situación a pesar de las exigencias del club de Heliópolis dada la necesidad imperiosa de conseguir plusvalías antes del 30 de junio de 2025.