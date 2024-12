La anécdota de Guardado y Pellegrini: "Contra el Atlético juega mi hijo"

SEVILLA/Uno de los jugadores con mayor trascendencia en clave Real Betis Balompié en la historia reciente del club heliopolitano y por supuesto en la era Manuel Pellegrini es Andrés Guardado. Una Copa del Rey y 218 partidos a sus espaldas defendiendo la camiseta de las trece barras (con cinco goles y 18 asistencias) hacen del mexicano un referente para muchos aficionados verdiblancos. Ya retirado, uno de sus objetivos principales para el futuro es convertirse en entrenador de fútbol y de hecho han sido muchos los que lo han pedido para el conjunto de La Palmera en un futuro como sucesor de Manuel Pellegrini.

De hecho, el propio ex jugador ya ha manifestado este deseo: "Ojalá, será uno de mis objetivos cuando reciba el título de entrenador. Soy de la idea de que hay que demostrar las cosas antes. El Betis debe tener entrenadores bien preparados, trataré de estarlo por si en el futuro pueda llegar. ¿Joaquín como presidente? Imagínate, no sé si eso sería bueno o malo. No dudo en que en su cabeza tiene seguir creciendo dentro del club y conseguir cosas a otro nivel. Que me eche una llamadita". En relación precisamente con esto en una entrevista para Lavolpismo, ha contado una anécdota con Pellegrini que habla muy bien de sus ideas de cara a su futuro como técnico.

La motivación de los grandes partidos

La anécdota va en relación con el rendimiento que tienen los jugadores dependiendo del equipo al que se enfrenten. ¿Cómo se puede rendir muy bien contra los grandes y tan mal a veces ante equipos menores? Así lo explica: "Yo creo que en general en el fútbol, tanto en el mexicano como en el general... Yo le decía a Pellegrini allá en el Betis, que nos rotaba mucho y un día íbamos a jugar contra el Atlético de Madrid y me dijo: "Mañana juega, eh. Para que no se vaya a cagar", a lo que yo le digo: "Profe, a esos partidos juega mi hijo con nueve años. A donde hay que ir a jugar es a Osasuna, al Alavés, a Eibar, esos partidos son los jodidos"".

"Ahí, contra el Atlético de Madrid en el Wanda, en el Bernabéu... cuando juegas contra los grandes equipos no tienes nada que perder. Cuando hay que jugar en esos campos jodidos, chiquitos, con presión...ahí es cuando yo digo que voy a centrar mis esfuerzos cuando sea entrenador. En esos campos es donde se le van las ligas a los equipos grandes. En esos campos en los que te relajas y luego vas y empatas", sentenció.

El último día de Andrés Guardado como jugador del Betis. / Pedro J. González Medina

El ejemplo, esta temporada

Una explicación sublime que se evidencia en el día a día en el mundo del fútbol. Sin ir más lejos, su exposición es la respuesta a la pregunta que mucha gente se ha hecho esta temporada: ¿Cómo el Betis puede rendir tan bien ante el Atleti o el Barcelona y luego perder en Mladá Boleslav? La respuesta está en la motivación de los futbolistas, tal y como expone el mexicano.

Y es que ahí es donde radica la importancia de todo. El que sea capaz de mantener el mismo nivel jugando contra los mejores, en los mejores estadios y también en el rincón más lejano del viejo continente será aquel que esté más cerca del éxito en un futuro. La lección que debe aplicarse el equipo de Pellegrini para la segunda vuelta.