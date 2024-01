El último día de Andrés Guardado como jugador del Betis: risas, emoción y nostalgia

La cámara de Diario de Sevilla estuvo presente en el acto de homenaje por parte del Real Betis Balompié a Andrés Guardado. Al mediodía de este viernes, el club verdiblanco organizó un emotivo evento para despedir al mexicano, que regresa a su país después de 17 años jugando en Europa. El azteca se marcha de Heliópolis con cuatro clasificaciones europeas, una Copa del Rey... y un cariño inimaginable. Así se lo ha hecho saber la entidad a lo largo del acto celebrado en la zona lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

En el vídeo anclado en la parte superior puedes disfrutar de un breve resumen del homenaje a Guardado: de las bromas de Joaquín hasta la charla con Pellegrini, pasando por la emoción del mexicano hablando sobre su familia o las risas de la plantilla con las palabras del experimentado centrocampista, además de la aparición de Sergio Canales, que aguarda en Monterrey la llegada de su amigo y excompañero.

De los vídeos emotivos a la aparición de Joaquín y los capitanes

Nadie quiso perderse el último día de Andrés Guardado en Heliópolis. El salón principal de la Ciudad Deportiva estuvo abarrotado por miembros de la directiva, la primera plantilla bética al completo, el staff técnico y el entorno más cercano del jugador, así como una importante presencia de medios de comunicación. El club heliopolitano tuvo a bien comenzar la ceremonia con dos vídeos muy interesantes: todos los goles del mexicano con el Betis y otro con las mejores bromas del azteca durante su periplo con la elástica verdiblanca.

Los presentes lo recibieron con gran entusiasmo, al igual que Joaquín, quien luego tomó la palabra para elogiar a su amigo y mostrar su cariño. Con el portuense presente, Guardado aprovechó para contar una anécdota de sus primer día en el equipo sevillano: "La primera vez que me subí al bus del equipo no había sitios libres. Había un hueco al lado de él, Adán y Rubén Castro. Se pusieron a jugar al póker... yo no sabía y me saldaron 3.000 euros. No me volví a sentar allí", narró entre risas.

Más tarde aparecieron los capitanes, Nabil Fekir, a quien Guardado le entregó el brazalete de primer capitán, y Germán Pezzella. Ambos elogiaron el paso del mexicano por el Betis y valoraron positivamente su entrega por la camiseta, lo mismo que hizo a posteriori Manuel Pellegrini. El centrocampista se despidió del Ingeniero dándole las gracias y con un emotivo abrazo.

El discurso final

Tras la intervención del técnico chileno y unas breves intervenciones de Javier Tebas e Iker Casillas como miembros de LaLiga, el veterano futbolista se situó frente a los presentes para culminar el acto con sus últimas palabras. Guardado tuvo el magnífico detalle de mencionar a muchos miembros del club, como Mercedes -jefa de prensa-, Julio -Director de Comunicación-, los empleados de seguridad o la propia 'Charito', una limpiadora que mientras trabaja entona las canciones de Luis Miguel, de quien el mexicano es un gran fan.

También recordó Guardado lo emocionante que ha sido su etapa en Sevilla, donde ha ofrecido estabilidad a su vida, ha conformado una familia y ha vivido los mejores años de su carrera. Sus hijos, los pequeños Máximo y Catalina, le regalaron a su padre una rosa de color verde, en símbolo de amor eterno, lo que despertó la emoción del jugador.

En última instancia, la plantilla verdiblanca le regaló a su ya excompañero un último 'pasillito' de collejas y le acabó manteando, entre las risas de los presentes y la emoción de su familia. Un día que Andrés Guardado, ahora jugador de Club León, jamás podrá olvidar.