El plan del Betis con el lateral izquierdo

SEVILLA/El apartado de salidas en clave Real Betis Balompié será muy protagonista en este mercado de fichajes que comienza el día 2 de enero de 2025. Hay algunas posiciones que en la cúpula del Benito Villamarín se quieren reforzar con las salidas de futbolistas de la misma posición (como es el caso de la delantera y el lateral izquierdo) y hay otras que podrían verse complementadas gracias a las salidas de futbolistas de la primera línea de batalla que abran espacio en el límite salarial y que permitan firmar jugadores para otros lares del terreno de juego. En el caso de la banda izquierda a nivel defensivo por parte del combinado de las trece barras hay un objetivo claro en la rampa de salidas: Ricardo Rodríguez. El suizo llegó como agente libre en el mercado de verano y su participación a las órdenes de Manuel Pellegrini ha dejado mucho que desear. Aunque el Ingeniero quiso en su día romper una lanza a favor del internacional, parece que su situación está sentenciada por la afición y buena parte de los estamentos del club bético.

Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, se le esta buscando sin descanso acomodo al lateral zurdo pero es una situación muy complicada. Su edad es bastante avanzada, su rendimiento no ha sido el mejor, su nómina no es precisamente baja y todo junto forma un coctail bastante difícil de degustar por algún club. Su valor de mercado no para de bajar y su estado de forma no ayuda. Además, el jugador está contento en Sevilla y convencido de que puede darle un cambio de rumbo a la situación (pero disgustado con muchos de los comentarios vertidos sobre su juego).

Su sustituto, en principio, en el mercado

En el Betis son totalmente conscientes de que es una de las operaciones en las que están trabajando con menos probabilidades de salir adelante, pero también admiten que en el caso de que se consiguiese obtener algún tipo de rédito o simplemente llegar a un acuerdo con el jugador, su recambio estaría en el mercado de fichajes.

En el conjunto verdiblanco se está haciendo una firme apuesta por la cantera y ya se ha transmitido incluso que en algunas demarcaciones se va a intentar incorporar a algunos jugadores del equipo de Arzu en lugar de acudir al mercado. En al lateral zurdo hay dos nombres en el Betis Deportivo; Lucas Alcázar y Xavi Pleguezuelo. El segundo de ellos poco a poco se va recuperando de su lesión y el primero está rindiendo a un gran nivel en Primera RFEF. Incluso hace trabajo habitual con Pellegrini en muchos entrenamientos y ha acudido a alguna que otra convocatoria con la primera plantilla. Pero de momento en la entidad heliopolitana ven una mejor opción acudir al mercado para reforzarse en el caso de que haya una salida en esa demarcación.

Alex Moreno en uno de sus partidos en la Premier League con el Nottingham Forest / Europa Press

Una zona clave para Pellegrini

Cuando se produjo el fichaje de Álex Moreno por el Betis muchos criticaron el nivel inicial del catalán sin imaginarse lo mucho que lo iban a echar de menos a la postre. Se compuso como una figura clave en el esquema del Ingeniero dotando al equipo de velocidad, verticalidad y un comodín extra en el ataque.

Desde su salida, el nivel de juego del equipo ha caído mucho al no tener esa baza por el perfil izquierdo. No se acertó con la incorporación de Abner y de momento, tampoco con las de Perraud y Ricardo Rodríguez, aunque parece que poco a poco el galo va encontrando su sitio en el equipo.