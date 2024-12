Pellegrini: "Si tuviera que repetir lo de Ricardo Rodríguez de pivote lo haría"

Además de anunciar la vuelta a una convocatoria de Isco, ocho meses después de lesionarse de forma fortuita en un lance con Saúl Coco contra Las Palmas, Manuel Pellegrini valoró algunos nombres propios en la previa del encuentro ante el Barça y aseguró que no dudaría en repetir su apuesta por Ricardo Rodríguez como pivote, "porque no había otro".

"Lo de Ricardo fue una decisión fácil de tomar. No había otro, porque Sergi Altimira estaba contracturado por la cantidad de minutos y Mateo Flores es más un medio de ida y vuelta que posicional. Si hubiera habido otra alternativa hubiese apostado por Ricardo porque quería ver variantes y si lo tuviera que volver a hacer lo repetiría. Los análisis individuales los hablo con los futbolistas", aseguró el técnico.

Asimismo fue cuestionado por el nivel de Iker Losada, titular ante el Sant Andreu y cambiado al descanso. "Se está acomodando en una categoría superior. Es una apuesta a futuro del club y será un aporte durante del año e irá mejorando su nivel y demostrando por qué está aquí", apuntó el preparador chileno, que no cree que Abde o Marc Bartra tengan una motivación especial por jugar contra el Barça, aunque sí puede ser especial para Vitor Roque, pese a sus problemas cara a gol y fallar un penalti el miércoles: "Para fallar un penalti hay que lanzarlo y él tomó la responsabilidad. Tiene ganas dedemostrar lo que puede dar. Cometerá errores y aciertos, porque todavía es muy joven. Estará con más motivación ante el el Barça y ojalá demuestre lo que puede dar".

Contra el Barcelona la idea en la cabeza de cualquiera es repetir el partido contra el Atlético, "el mejor de la temporada por el rival y por el juego". "Creamos muchos y no nos tirarton casi a portería. A todos nos gustaría repetir siempre, pero el fútbol es cosas de humanos y si no Las Palmas no hubiera ganado al Barclona el otro día. Es lo que hemos intentado estos cuatro años, con mucha regularidad, en el que hemos tenido momentos malos que superamos como haremos con este momento".

Cuestionado sobre el rendimiento de algunos futbolistas, que no aprovecharon la oportunidad con el Sant Andreu, destacó que "mientras más altos sean los rendimientos más posibilidades tendrán de jugar". "Cada uno deberá hacer autocrítica", afirmó, antes de finalizar con su argumentación de que "con tantos partidos todos tienen posibilidades para demostrar la capacidad". "Tenemos la suerte, y no la desgracia, de estar en tres competiciones. Para eso luchamos todo el año".