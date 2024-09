Betis: Confianza ciega en que el gol llegará

Sevilla/Un tanto, de Marc Bartra, en un córner, en el debut liguero frente al Girona, es el bagaje goleador del Betis en LaLiga tras medirse con el conjunto catalán, el Alavés y el Real Madrid, con el partido ante el Getafe de la tercera jornada aplazado y fijado para el 18 de septiembre (19:00). Bien es cierto que en la eliminatoria de acceso a la Conference League anotó cinco tantos (dos de Abde y uno de Ruibal, Rodri y Chimy Ávila), pero el Kryvbas no es la mejor vara de medir si el conjunto verdiblanco tiene, otra vez, un problema cara a la portería contraria o no.

Esta temporada tiene alternativas y si bien todavía se espera al lesionado Bakambu, cuenta también con Chimy Ávila, Juanmi y Vitor Roque como alternativas para olvidarse del experimento de Ruibal como referencia ofensiva, por mucho que el catalán jugara como delantero en sus inicios y que trabaje en cada encuentro hasta desfondarse.

El parón por los compromisos internacionales servirá para que Manuel Pellegrini pueda incidir en el trabajo para mejorar el rendimiento en ataque, aunque desde la directiva no se considera que haya problema alguno a ese respecto. "Ojalá hubiese estado Vitor Roque tres semanas antes, pero aun así hemos generado ocasiones y en las dos primeras jornadas generamos oportunidades para haber logrado algo más que dos empates. Estaremos más acertados cara al gol en los próximos partidos, porque hay una primera y segunda línea de mucha calidad. Estamos convencidos de que los goles van a llegar, porque tenemos jugadores diferenciales en el área rival", afirmó Manu Fajardo, director deportivo, durante la presentación de Natan.

El problema (uno de ellos) es que el delantero brasileño se ha marchado a la convocatoria de la sub 20 canarinha y no podrá trabajar con el grupo en este impasse liguero. El futbolista, que debutó en el Santiago Bernabéu de verdiblanco, dejó buenas sensaciones en su estreno. No marcó, pero tuvo un par de ocasiones, un cabezazo franco a las manos de Courtois y otro remate, lanzó desmarques con velocidad y presionó la salida del balón del rival. “Está recién integrado a nuestra plantilla. Va a ser un jugador muy útil y le queda adaptarse al sistema de juego, aunque ahora se va con la selección brasileña”, valoró Manuel Pellegrini tras el partido.

Nueve remates a portería

La estadística oficial de LaLiga señala que el Betis ha rematado nueve veces a portería en los tres primeros encuentros. Ruibal pudo hacer el 2-0 ante el Girona en una ocasión clara con un disparo desde el punto de penalti y Fekir tuvo un par opciones francas en Mendizorroza, como Chimy Ávila, que también disparó al palo en la primera jornada con 1-1, al final. También Abde se ha mostrado incisivo, pero le está faltando puntería aunque en la Conference League ajustó la mirilla. Pero el Kryvbas no puede ser la referencia y ante el Real Madrid, por ejemplo, al internacional marroquí le faltó carácter para no diluirse ante Carvajal, que le ganó la partida sólo jugando con una mayor intensidad.

Hay alternativas en ataque y a poco que la puntería hubiese estado sólo un poco más afinada los empates bien hubieran podido ser triunfos, pero el fútbol no va de lo que pudo ser sino de lo que ha sido. Y lo cierto es que el Betis, con un partido menos, acumula un gol en tres partidos ligueros y tras un par de campañas viendo reducida su capacidad realizadora es lógico poner el acento en ese debe, ya que atrás se está mostrando sólido pese a presentar una defensa muy remozada respecto a campañas atrás.

Otro asterisco en este arranque del conjunto verdiblanco es la baja de Isco, el motor del ataque la temporada pasada y que, tras un retroceso en su recuperación, vuelve a "timing previsto", indicó Fajardo, sobre la fractura diafisaria en el peroné izquierdo sufrida al final del curso anterior. Sin Fekir ya, y con Rodri sin jugar por detrás del punta, su vuelta es más necesaria que nunca para que la confianza en que llegará el gol sea fundada.