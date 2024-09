Natan, la familia como pilar y las ganas de jugar ya el derbi con el Betis

Sevilla/Titular en el Santiago Bernabéu, Natan se presentó oficialmente como nuevo jugador del Betis aunque ya sobre el césped mostró su carta de presentación en varios partidos. Central de perfil zurdo y muy joven (23 años), llega cedido del Nápoles aunque con una opción de compra. Es un jugador con "jerarquía", según dijo Manu Fajardo, y parece complementarse bien con Diego Llorente, si bien acaba de llegar a la liga y sabe que todavía debe "aprender mucho.

Apoyado en su familia, uno de sus pilares como demostró el hecho de que se le saltase alguna lágrima cuando en las pantallas salieron sus padres y hermanos, sabe ya lo que supone un derbi sevillano y se mostró ansioso por jugar ya un derbi ante la afición verdiblanca, que es algo que le ha sorprendido porque "no es lo mismo vivirlo desde fuera que desde dentro". Y es que tuvo muy claro desde que hubo oferta que "quería venir al Betis".

Sensaciones: "En cinco meses espero hablar español. Gracias a todos por estos primeros días en Sevilla. En dos semanas en el club ya me he dado cuenta de que esto es una familia y espero que hagamos una gran temporada todos juntos".

Familia: "Lo es todo para mí. Me dan fuerzas todos los días y me han ayudado siempre y sin ellos yo no estaría aquí".

Decisión: "Desde el primer momento lo tuve claro, quería ir al Betis y se lo dije a mi representante: “Yo quiero ir al Betis”. Hablé con Manu Fajardo y me dijo cómo era el club y estoy muy feliz de haber venido.Conocía bastante al Betis de cuando estaba en Brasil, pues aquí jugaron granes jugadores como Denison, Oliveira, Assunçao y más recientemente como Luiz Henrique y Luiz Felipe. Sabía que éste era un gran club".

Compañeros: "Esta dos primeras semanas me estoy adaptando. Estoy con grandes defensores como Bartra y Diego Llorente, también Mendy que es más joven, y me siento bien, adaptándome, aunque sé que tengo mucho que aprender de Pellegrini y los compañeros. Diego Llorente es un jugador con bastante experiencia que ha jugado en grandes equipo como la Roma y en Inglaterra. Técnicamente es muy bueno y rápido y me entiendo muy bien con él, pero también con Bartra".

Afición: "Desde que he llegado lo que más me ha sorprendido es la afición. Es maravillosa. Cuando uno juega y siente el calor de la afición es algo que impresiona y me motiva".

Sistema defensivo: "En el Flamengo acostumbrado en línea de cuatro. Con Conte, línea de tres defensores, así que no tendré problemas para adaptarme a lo que pide Pellegrini".

Objetivos: "El principal reto al inicio era superar los primeros partidos de Conference League. Estamos dispuestos a pelearla y ganar algún título y por qué no aspirar a la Champions".

LaLiga: "Es una liga muy competitiva y fuerte con los mejores jugadores del mundo y equipos como el Real Madrid y el Barcelona. Podemos competir con cualquiera".

Brasileños: "Ya conocía a Vitor Roque de Brasil, donde nos enfrentamos. En un partido me rompió la nariz y tengo entrenamientos para devolvérselo. Es broma... Le dije a Vitor Roque que esto era una gran familia y que aunque llevaba poco tiempo me sentía muy bien. Lo veo feliz, como yo, y daremos lo máximo".

Polivalencia: "Comencé de lateral izquierdo. Estoy para cumplir las órdenes del entrenador dando lo máximo en cualquier posición".

Derbi: "Estoy ansioso por experimentar la experiencia del derbi. Sé que es un partido muy importante y me encanta jugar ese tipo de partidos".