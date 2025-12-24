El Betis se cuela entre los 20 clubes con más público de Europa

El beticismo, a pesar de los inconvenientes en el traslado a La Cartuja, está respondiendo con muy buenas entradas en la presente temporada. Números muy altos de asistencia que se asimilan ya con total naturalidad, pero que reflejan la enorme dimensión social del club verdiblanco, que cerró un numerus clausus este curso de 57.000 abonados, dos mil más que la pasada campaña (55.000) tras aceptar a esos aficionados que aguardaban un asiento tras sacarse el Soy Bético.

El RÉCORD DE LA CARTUJA EN LIGA

Por eso, en número de espectadores, el recinto cartujano es actualmente el tercero en asistencia en LaLiga con una media de 58.350 personas, siendo sólo superado por el Metropolitano (61.932) y el Santiago Bernabéu (73.658), de ahí el extraordinario colorido que hay en cada partido que el equipo verdiblanco juega ante su fiel hinchada.

Hasta el momento, el Betis ha disputado 8 encuentros de Liga en La Cartuja, y en tres de ellos superó la asistencia de los 60.000 espectadores, con un recinto global de 70.000. Hasta el momento, la mayor afluencia de público se registró en el choque ante el Athletic Club, con 65.222 espectadores (datos de asistencia recogidos en Transfermarkt.com). Lo siguen el partido ante el Barcelona (64.562) y el jugado frente al Girona (64.268).

ENTRE LOS VEINTE PRIMEROS EN EUROPA

Esa dimensión social del Betis también se refleja en comparación de asistencia de espectadores entre las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia). En estos momentos, el club verdiblanco es decimosexto con esa media liguera de 58.350 espectadores, casi igualado con el Eintracht (15º, 59.043) y el Stuttgart (14º, 59.500) y muy cerca del Arsenal (13º, 60.117). La clasificación la lidera el Borussia Dortmund con una media de 81.365 espectadores.

Imagen paorámica del Estadio La Cartuja en la previa de un encuentro del Betis. / RBB

MÁS ABONADOS, MAYORES INGRESOS

A mayor capacidad, mayores ingresos y a buen seguro que el Betis, cuando cierre su ejercicio a 30 de junio de 2026, volverá a elevar la cifra de ingresos por abonados y socios. De hecho, a 30 de junio de 2024, el club de Heliópolis cerró este apartado con 20.681.375 millones de euros, cifra que elevó a 30 de junio de 2025 hasta los 21.663.176 millones de euros.

MEJORAS EN LA OAB Y ACCESOS AL ESTADIO

En la última Junta, fueron diferentes accionistas los que mostraron su malestar con los accesos a La Cartuja y la necesidad de mejorar la Oficina de Atención al Bético (OAB), algo a lo que se comprometió la actual dirigencia. "Llevamos mucho tiempo trabajando con La Cartuja. Son aspectos que llevan su tiempo. Sabemos que los accesos son muy complicados. Accesos, aseos y aparcamientos. Ésos son los tres temas clave. Estamos como inquilinos, pero presionamos y trabajamos para mejorar esos aspectos", comentó Federico Martínez Feria, director general del Betis, al respecto.

Mientras, sobre la OAB, fue Julio Jiménez Heras el que explicó lo siguiente: "Cuando se llegó a La Cartuja no había un lugar físico para poder establecer la OAB. Es muy posible que muy pronto se libere un espacio en el estadio y lo aprovecharemos para abrir la nueva oficina presencial. Si esto no pudiese ser, incluiríamos una unidad móvil en los exteriores. Hoy, la OAB cuenta con seis profesionales y se aumentará con dos personas más". Todo, con el objetivo de que los béticos se sientan lo mejor posible en un estadio al que acuden en masa cada domingo y en el que estarán durante tres temporadas.