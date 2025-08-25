Betis: Deossa se reincorpora al grupo; Pau López y Junior Firpo, bajas a dos días de medirse al Celta

Tras la victoria del Betis el viernes en el Estadio de la Cartuja, los jugadores tuvieron dos días de descanso para recargar pilas antes de una semana frenética para los verdiblancos. El miércoles jugarán en Balaídos ante el Celta de Vigo, mientras que el domingo volverán a hacerlo en casa frente al Athletic Club. Dos encuentros antes del parón y del cierre de la plantilla, que sigue incompleta.

En cuanto a las novedades del entrenamiento, ha destacado la vuelta de Nelson Deossa al grupo. El colombiano, una de las incorporaciones en este mercado estival, fue recibido por sus compañeros con el habitual pasillo. Sin embargo, no disputará ninguno de los dos encuentros de esta semana, tal y como indicó el técnico Manuel Pellegrini, quien aseguró que el objetivo es que esté disponible después del parón de selecciones.

Respecto a las ausencias en el entrenamiento, destacan la de Pau López, que sufre una contusión en la rodilla, y la de Junior Firpo, por mera gestión de cargas. Esto a dos días del duelo ante el Celta de Vigo, que podrían abrir la puerta al estreno de Álvaro Valles y al regreso a la titularidad de Ricardo Rodríguez, quien sigue en la rampa de salida. Por su parte, Isco y Abde siguen al margen del grupo.