Radar Betis jornada 2: Así le ha ido a los cedido del Betis este fin de semana

Llegó y pasó el segundo fin de semana de competición para los futbolistas cedidos por el Real Betis Balompié en otros equipos. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que se ha marchado a la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hizo al Valladolid, Petit junto a Ismael Barea al Mirandés y Mateo Flores al Arouca portugués.

Una semana más, de lo más destacado lo aporta el guardameta del Real Valladolid con la segunda portería a cero consecutiva. En este caso, sí que pudo ser más protagonista, ya que realizó varias paradas de mérito y alguna que otra, con carácter decisivo para darle de nuevo los puntos a los del José Zorrilla. De hecho, en las puntuaciones de la web especializada en datos, Sofascore, se coloca como el segundo mejor futbolista de su equipo. Sus datos fueron: cuatro paradas, un despeje de puños, un despeje por alto y una parada a un tiro desde dentro del área.

Los buenos minutos de Sergio Arribas

En el Mirandés 0-1 Huesca se enfrentaban tres futbolistas cedidos por la entidad heliopolitana. Por parte del combinado local, Gonzalo Petit e Ismael Barea salieron de nuevo como titulares, al igual que Sergio Arribas en el bando contrario. El delantero uruguayo sólo pudo realizar un tiro que no cogió portería y fue sustituido al descanso por el recién firmado Carlos Fernández.

Ismael Barea sí que completó un partido completo, jugando los 90 minutos y protagonizando un 94% de acierto en el pase, 1/1 en pases largos, 1/1 en regates intentados y completados, bloqueó un tiro y realizó dos despejes. El que salió mejor parado del enfrentamiento fue Sergio Arribas. El de Burgos también jugó el partido completo realizando cuatro despejes, una intercepción, tres entradas, dos regates, ganando cinco de 11 duelos y teniendo casi un 80% de acierto en el pase. Las sensaciones mejoran por momentos con él.

Mateo Flores sigue progresando con el Arouca

El centrocampista fue suplente y salió al campo en el minuto 46 con el Arouca portugués. Se volvió a mostrar muy seguro en el pase con un ratio de acierto del 96%, acertó el único pase en largo que intentó y no destacó mucho más en el partido, al margen del equilibrio que siempre aporta en la medular.

