El Betis Deportivo logra su primer triunfo con un gran gol de Yoan Koré (1-0)

El Betis Deportivo superó con muchísimo trabajo y sufrimiento al Atlético Sanluqueño (1-0) y logró así el primer triunfo de la temporada. Hasta esta jornada octava del Grupo II de Primera RFEF tuvo que esperar el filial dirigido por Javi Medina para cantar su primer triunfo.

De esta forma abandonó el puesto de farolillo rojo en la clasificación y se situó decimoctavo y antepenúltimo, adelantando al Sevilla Atlético y al Real Murcia, que ahora ocupa la última posición.

Fue gracias a un gol en el minuto 39 de Yoan Koré, que se fajó en defensa hasta el final junto otros destacados en esa faceta como Moha. El filial aguantó presión en un partido tenso que se alargó hasta el minuto 104.

El tanto que a la postre valió el triunfo del filial verdiblanco llegó en un saque de esquina en el que estuvo muy atento y ágil Yoan Kore. El central bético recogió de primera un rechace y marcó de espaldas a la portería de excelente chilena.

En la segunda mitad tuvo más ocasiones para ampliar el marcador el Betis Deportivo. Hubo un par de intentos de Reina. En particular pudo hacer el segundo con un tiro de falta que se fue al lateral de la red. Y ya en el minuto 90 y después de que el árbitro decretara un alargue de 14 minutos nada menos fue Morante el que estrelló en el poste un remate que habría llevado la tranquilidad al filial.

No fue así y el equipo bético supo sufrir hasta el pitido final. Sufrido pero merecido triunfo de un Betis Deportivo que logra un important balón de oxígeno.