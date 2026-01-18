El Betis Deportivo no rompe en Algeciras su mala dinámica a domicilio (2-0)

El Betis Deportivo sumó una nueva decepción lejos de casa tras caer derrotado ante el Algeciras. En un duelo disputado en el Nuevo Mirador, el filial volvió a evidenciar que su buen trato de balón resulta insuficiente si no va acompañado de contundencia en las áreas, un déficit que le impide estrenar su casillero de victorias como visitante.

El guion del partido se torció muy pronto para los intereses béticos. No se había cumplido el primer tramo del encuentro cuando Juanma García, futbolista con pasado en la cantera de Heliópolis, cazó un rechace tras una jugada a balón parado para batir a Manu González. El 1-0 obligó a los de Dani Fragoso a remar a contracorriente desde el inicio, aunque el guardameta evitó males mayores poco después con una intervención providencial que mantuvo la distancia mínima.

Pese al golpe, el Betis Deportivo no le perdió la cara al choque. Bajo la batuta de Fragoso, el equipo ganó presencia, encadenó fases de posesión de calidad y logró instalarse en campo contrario. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en ocasiones de peligro real, cerrando una primera parte con mucho control pero escasa mordiente. Tras el descanso, el filial salió decidido a buscar el empate y el destino pareció ofrecerle un salvavidas. El colegiado señaló penalti por una mano en el área local, pero la fortuna fue esquiva para el Algeciras en su intento de ampliar la renta. Juanma García asumió la responsabilidad desde los once metros y optó por un lanzamiento a lo Panenka que se estrelló en el larguero. La acción insufló ánimos a los verdiblancos, que se volcaron en busca de la igualada.

No obstante, cuando mejor se sentía el Betis sobre el verde, apareció el error que sentenció el choque. Una falta de entendimiento defensivo, agravada por un inoportuno resbalón, dejó el camino libre para que Jorge Rastrojo se plantara solo ante Manu González y firmara el 2-0 definitivo. En el tramo final, Dani Fragoso quemó todas sus naves dando entrada simultánea a Yanis y Destiny para buscar una presencia ofensiva más imponente. Pese a la acumulación de delanteros, el filial no encontró fisuras en la zaga de un Algeciras muy serio que supo gestionar su ventaja.

Con este resultado, el Betis Deportivo rompe su racha de partidos sin perder desde la llegada de Fragoso y prolonga su sequía de triunfos a domicilio.