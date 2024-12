Betis Deportivo - Sevilla Atlético: El tenso envoltorio del derbi chico

Sevilla/El primer derbi chico de la temporada llega envuelto en polémica, después de que el Sevilla anunciara que rompe relaciones con el Betis por todo lo sucedido con la denuncia de éste por la celebración blanquirroja en el primer choque de los equipos disputado en Nervión el pasado mes de octubre.

Una semana tensa entre los dirigentes de ambas instituciones que culmina con este enfrentamiento entre sus primeros filiales y en un ambiente enrarecido dentro de un choque siempre intenso al que ambos contendientes llegan con la intensión clara de salir vencedor, pues nada importa en este tipo de duelos la posición que ocupen en la clasificación. Los béticos están luchando por el ascenso y los sevillistas intentan salir de los puestos de descenso después de un buen arranque. Un derbi siempre es un derbi sea en la categoría que sea.

"Es un partido especial e intentaremos ganar; el apoyo de la afición será determinante" — Arzu - Entrenador del Betis Deportivo

El Betis Deportivo, tercero, afronta esta cita con la intención de regresar a la senda de la victoria y frenar la caída actual, después de llegar a ser líder del Grupo II de Primera RFEF. Y es que desde el triunfo a domicilio ante el Sanluqueño, el pasado 15 de noviembre, los heliopolitanos llevan cuatro jornadas sin vencer, con tres empates y una derrota. Mawuli Mensah y Ángel Ortiz, a la espera de ver si Arzu puede contar con alguno de los canteranos que están con el primer equipo, son bajas en los verdiblancos para una cita en la que el técnico bético espera un gran apoyo de la afición. "Para nosotros y para ellos no es un partido normal. Es un partido especial e intentaremos que la victoria sea para nosotros. Será un partido de detalles, con mucha igualdad. Intentaremos dar un plus para sacarlo adelante. Estamos también notando el apoyo de la afición, son fieles y no nos van a dejar de animar en este partido. Su apoyo va a ser determinante", dijo Arzu en los medios oficiales del club verdiblanco.

"Los jugadores llegan pletóricos a este partido tras el triunfo logrado ante el Atlético B" — Jesús Galván - Entrenador del Sevilla Atlético

El Sevilla Atlético, por su parte, llega al partido con el impulso del valioso triunfo conseguido en la última jornada en su visita al feudo del Atlético de Madrid B (0-1). Isra, lesionado en el hombro; Collado y Oso son bajas, mientras que Hormigo y Lulo Dasilva son duda, al igual que García Pascual, cuya presencia dependerá de lo que decida García Pimienta. "El grupo llega pletórico, la victoria nos reforzó mucho por como íbamos, por la plaga de lesiones. Jugadores que venían actuando poco nos dieron mucho. Nos ha dado una dosis de moral extra que requiere este partido. No era justo que llevásemos tanto tiempo sin ganar. El fútbol es así. Es un derbi chico, los jugadores van motivados de sobra por ellos mismos y el cuerpo técnico", señaló Galván en los medios oficiales del club sevillista.

Así se presenta el siempre interesante duelo de filiales. Un partido de la máxima rivalidad en la hierba que en esta ocasión llega envuelto en un tenso clima entre ambos equipos. Que ruede el balón...