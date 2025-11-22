El Betis Deportivo sigue sin rumbo y suma ante el Hércules otra derrota (2-0)

El Betis Deportivo no pudo puntuar en su visita al Estadio José Rico Pérez, donde cayó por 2–0 ante un Hércules que controló el ritmo del partido y demostró mayor eficacia en las áreas. El filial verdiblanco tuvo fases de buen juego y ocasiones claras, pero le faltó acierto en los momentos determinantes.

El encuentro comenzó con una gran oportunidad para los visitantes: a los 4 minutos, Destiny se plantó solo ante el portero herculano, pero el guardameta local ganó el mano a mano y evitó el 0–1. Fue el aviso más peligroso del Betis Deportivo en la primera mitad.

L0os de Lasarte insistieron desde fuera del área, especialmente mediante Reina, que probó suerte en dos ocasiones: un remate centrado en el 15’ y un disparo desde media distancia en el 17’, ambos controlados por el portero del Hércules.

Cuando el Betis Deportivo parecía asentado sobre el césped, llegó el golpe local. En el 33’, Unai Ropero aprovechó una acción ofensiva bien trenzada para poner el 1–0, haciendo estallar al Rico Pérez. Antes del descanso, el filial verdiblanco evitó el segundo gracias a una intervención de Manu González en el 45’, que mantuvo vivo al Betis.

El Betis Deportivo regresó del descanso con intención de reaccionar, pero el Hércules volvió a golpear. En el 57’, tras revisión del VAR, el árbitro señaló penalti para los alicantinos. Slavy asumió la responsabilidad y transformó el 2–0, un golpe del que el filial ya no pudo levantarse.

El técnico visitante buscó soluciones de inmediato con un triple cambio en el 64’: entraron Toral, Rodrigo Marina y De Roa por Destiny, Gnangoro y Fabián Embalo. El equipo ganó frescura, pero no la profundidad suficiente para inquietar a un Hércules muy bien organizado.

En el 69’, el portero local volvió a intervenir para detener un remate de Oreiro. En el 82’, llegaron nuevos cambios en el Betis con la entrada de Mawuli y Adrián Martín, sin que el marcador volviera a moverse.

El colegiado añadió seis minutos, pero el Betis Deportivo no encontró forma de romper la férrea defensa herculana. Tras el 90’+6’, el partido concluyó con un 2–0 que reflejó la solidez de un Hércules muy seguro en casa y la falta de acierto del filial verdiblanco en los metros decisivos.