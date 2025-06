Betis: Diego Llorente y Bellerín siguen sudando en la ciudad deportiva

La mayoría de la plantilla del Betis está ya de vacaciones. Sólo los internacionales siguen compitiendo, pero dos futbolistas más del Betis siguen trabajando haciendo desde ya su particular pretemporada para llegar en el mejor estado posible al 9 de julio, fecha de vuelta del equipo.

Se trata de Bellerín y Diego Llorente, que se recuperan de sus respectivas dolencias que les impidieron acabar la temporada jugando con el Betis. El central ya dijo en Breslavia que esperaba “estar para el inicio de la temporada siguiente, porque se van cumpliendo los plazos en la recuperación”. El madrileño sufrió el pasado Domingo de Ramos, contra el Villarreal una lesión tendinosa proximal en la musculatura isquiotibial izquierda de grado avanzado de la que se operó el 17 de abril, siendo intervenido en Finlandia por el prestigioso doctor Lempainen. La operación consistió en la reinserción de ambos tendones afectados en el isquiotibial izquierdo. “Personalmente, seguiré trabajando para estar lo antes posible con el equipo de cara a la próxima temporada”, escribió hace unos días en redes sociales.

El lateral, por su parte, sufrió una lesión muscular en el tercio medio y distal del isquiotibial derecho durante la prórroga de las semifinales de la Conference League ante la Fiorentina, después de entrar por Sabaly en la recta final del tiempo reglamentario.

Otros dos futbolistas se unirán al trabajo en la ciudad deportiva bética para ultimar sus respectivas recuperaciones, después de acabar el curso lesionados. Chimy Ávila sufrió una lesión de grado 2 del bíceps femoral distal en su muslo derecho desde el 10 de abril contra el Jagiellonia. Por su parte, Marc Roca, operado un día antes de la final de la Conference League en Oporto de una lesión del tobillo izquierdo de la que intentó recuperarse con un tratamiento no invasivo que no funcionó y retrasó su recuperación. El catalán no empezará la pretemporada con el resto del grupo y seguirá un plan personalizado.