Betis: Ejercicio de ambición descomunal

Sevilla/Impresionante ejercicio de ambición el que firmó el Betis en su visita al feudo del Espanyol. Si en el primer tiempo las sensaciones no fueron del todo las mejores, el segundo dio paso a un volumen ofensivo de los verdiblancos muy alto que terminó de reflejarse en los dos golazos del triunfo.

Con la entrada de Isco, y la presencia en el campo de Lo Celso y Antony, apareció la calidad para decantar la balanza a favor de un equipo heliopolitano que dejó claro que no renuncia a nada. Este Betis cree y lo demuestra en el campo.

Defensa

No empezó el Betis muy intenso en labores defensivas. De hecho, nada más comenzar el partido llegó el primer aviso del Espanyol en una acción de Carlos Romero con pase atrás a Edu Expósito, que no marcó por poco. El cuadro de Manolo González demostró tener bien estudiado al equipo verdiblanco. Con su 4-4-2 atraía con balón a los de Pellegrini para romper líneas con facilidad y, luego, en las transiciones, los verdiblancos también sufrían.

Edu Expósito y Pol Lozano se descolgaban detrás del doble pivote bético, y delante de la zaga, para moverse con facilidad y generar peligro. Y así llegó el 1-0. Poca ayuda de los cuatro jugadores béticos de arriba, balón para Pol Lozano, que ve el espacio para Roberto, y éste bate con facilidad a Adrián. Mal ajuste entre Bartra y, especialmente, un Natan que a la hora de tirar los fueras de juego no termina de estar fino.

No obstante, el brasileño, todo pundonor y garra, mejoró en el segundo acto y junto a un Bartra providencial en algunas acciones de peligro del rival, hicieron que los pericos no encontraran el camino del gol. Sobre todo, en esas transiciones rápidas y aperturas para las bandas en busca de balones al área verdiblanca que buscaban los anfitriones. Hasta Sabaly estuvo sensacional en un quite ante Roberto cuando se olía ya el segundo tanto blanquiazul. Ejercicio de resistencia para estar siempre vivo en el partido y, luego, para defender ese 1-2.

Ataque

El Betis, a nivel ofensivo, tuvo una ocasión muy clara en el primer tiempo con un zapatazo de Lo Celso que obligó a Joan García a realizar una gran estirada. Pero, poco a poco, las conexiones por dentro de los jugadores verdiblancos se fueron diluyendo, con un Cucho que, al igual que Jesús Rodríguez, no tuvo su mejor tarde. Pero a la vuelta de la caseta, el Betis firmó un sensacional ejercicio de ambición. El acoso al área espanyolista fue total, pero siempre chocando con un porterazo como es Joan García. Con la entrada de Isco el volumen ofensivo creció más y Lo Celso y Antony sacaron su calidad con dos golazos para darle la vuelta al marcador. Sí, con los tres jugones en el campo...

Virtudes

Tener a Isco, Lo Celso y Antony en la hierba.

Talón de Aquiles

El atolondramiento en la primera parte. Faltaba una marcha más, la que llegó en la segunda.