El Betis se enfrenta al 'método Benítez': así es el Panathinaikos

El Panathinaikos de Rafael Benítez presenta un modelo de juego muy reconocible dentro de la trayectoria del técnico español.

Su propuesta se fundamenta en la organización colectiva, el control de los espacios y una fuerte disciplina táctica, priorizando el equilibrio defensivo y la estructura posicional antes que un dominio prolongado de la posesión, pero sin renunciar nunca al ataque.

Rafa Benítez llegó al Panathinaikos a finales de octubre, y poco a poco ha ido moldeándolo a su idea bajo la batuta del también español Miguel Ángel Corona (ex del Valencia), que firmó en noviembre por el PAO (las siglas del nombre completo del equipo de Atenas, Panathinaikos Athlitikos Omilos) para tomar las riendas de la dirección deportiva y enderezar la situación de un equipo que, a pesar de quedarse sin tiempo de meterse en la lucha por el título de la Superliga de Grecia, con el AEK Atenas, el PAOK y su histórico rival, el Olympiacos; hoy está asentado en la cuarta plaza con 45 puntos (a 11 del AEK) y en octavos de la Europa League tras haber conseguido eliminar al Viktoria Plzen en el play off.

El mediapunta del Panathinaikos Vicente Taborda, en uno de los duelos del 'play off' ante el Viktoria Plzen. / Martin Divisek / Efe

REVIVIR EN EUROPA

Benítez comenzó alternando diferentes dibujos (el 4-2-3-1, el 4-4-2 y el 4-3-3) hasta dar con la tecla y asentar en el 3-4-2-1 al Panathinaikos, club fundado el 3 de febrero de 1908 y considerado como uno de los históricos clubes del fútbol heleno que busca revivir viejos laureles en las competiciones europeas, ya que fue subcampeón de Europa en la temporada 1970-71, tras caer en Wembley ante el Ajax de Johan Cruyff por 2-0, y también subcampeón de la Copa Intercontinental de 1971 (debido a la negativa del Ajax de disputar el título) tras empatar a uno en Grecia ante Nacional de Montevideo y perder en Uruguay por 2-1.

ESTRUCTURA BASE

Así, en términos estructurales, el esquema más habitual en los de Benítez es el 3-4-2-1 (lo ha usado en los últimos 9 partidos entre Superliga, Copa helena y Europa League), con un doble pivote que es un elemento clave en el funcionamiento del equipo, ya que aporta estabilidad, protección a la línea defensiva y orden en la salida de balón.

Uno de los centrocampistas suele adoptar un rol más posicional y defensivo, mientras que el otro participa con mayor frecuencia en la distribución y en la conexión con los jugadores ofensivos, destacando ahí jugadores como el internacional luso Renato Sanches, el capitán, Anastasios Bakasetas; o Vicente Taborda, ex de Boca Juniors, futbolista creativo, de mucho talento, con dotes organizativas y buen lanzador de faltas.

BLOQUE COMPACTO

Durante la fase defensiva, el PAO se organiza con una estructura compacta que reduce los espacios entre líneas. Los extremos retroceden para ayudar a cerrar los carriles interiores, lo que facilita las basculaciones colectivas hacia el lado del balón.

El objetivo principal es dirigir el juego rival hacia las bandas y obligar a finalizar las jugadas mediante centros laterales, una situación que el equipo suele defender con eficacia gracias a la acumulación de jugadores en el área, destacando ahí centrales como Sverrir Ingi Ingason, Georgios Katris o Ahmed Touba, quien suele competir en el puesto de central zurdo con el español Javi Hernández, ex del Leganés.

El delantero Andreas Tetteh, en un partido con el Panathinaikos. / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

TETTEH, EL PELIGRO

Cuando recupera el balón, el Panathinaikos intenta aprovechar transiciones ofensivas rápidas y verticales. El primer pase suele buscar al mediapunta (Taborda, Annas Zaroury y Santino Andino quienes suelen repartirse dos posiciones en esa zona) o a uno de los extremos (normalmente, Kyriakopoulos por la izquierda y el ex milanista Davide Calabria por la derecha) para buscar al delantero centro, que actúa como referencia ofensiva fijando a los centrales. Y es ahí donde el Betis tendrá que tener mucho cuidado con Andreas Tetteh, quien ha sumado tres goles y tres asistencias en los últimos seis partidos que ha jugado en la Superliga.

El PAO ha hecho 11 goles y encajado sólo 3 en los últimos 3 partidos de la Superliga helena

En fase ofensiva posicional, el equipo busca abrir el campo mediante la amplitud de los extremos y las incorporaciones puntuales de los laterales. A partir de ahí, intenta generar situaciones de centro lateral o segundas jugadas en el área rival. De hecho, en los tres últimos partidos del campeonato liguero, los verdiblancos han hecho 11 goles y encajado sólo 3 (3-1 al Aris, 4-1 al OFI de Creta y 1-4 al Levadiakos).

Por todo ello, el Betis tendrá que elevar el nivel mostrado en la segunda parte del derbi y en Getafe si quiere tener opciones de sacar un buen resultado del Olímpico de Atenas.