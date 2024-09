Betis - Espanyol: La hora de redimirse

Sevilla/El punto logrado el pasado jueves en Las Palmas dejó en el Betis un sabor a decepción. La falta de eficacia de cara a portería empieza a ser tan evidente como la ausencia de calidad en bastantes posiciones, y prueba de ello es la dependencia que los verdiblancos tienen en estos momentos de su mejor hombre, Giovani Lo Celso.

El argentino, salvo algún chispazo de Abde, es el motor ofensivo del equipo de Manuel Pellegrini y cuando éste no está en el campo las prestaciones del cuadro de Heliópolis bajan bastante, mientras que en los laterales existen bastantes dudas y el doble pivote del centro del campo no termina de estar bien ni a nivel físico ni de creación, como se ha visto en los dos últimos partidos. Por todo ello, caer en las excusas arbitrales o la mala suerte no es el mejor camino si el conjunto de La Palmera quiere retomar la senda de la victoria para no empezar a descolgarse de los puestos de la zona europea y estancarse en mitad de la tabla. Es la hora de redimirse.

Elevar el índice de efectividad de cara a portería se antoja clave para que los verdiblancos tengan opciones de poder llevarse hoy la victoria

Hasta enero no se abre de nuevo la ventana de fichajes para intentar arreglar una planificación incompleta que está empezando a dar la cara en el terreno de juego, sobre todo en cuanto a no haber firmado un recambio de Guido y otro para Ayoze. Así, Pellegrini, satisfecho con la plantilla confeccionada en la misma línea que la dirección deportiva, tendrá que optimizar los recursos que tiene y él aceptó para ir avanzando en la Liga y en la Conference dentro de un calendario comprimido y muy exigente para los verdiblancos después del siguiente parón tras el derbi. Por ello, sumar los tres puntos esta tarde ante el Espanyol se antoja clave para el Betis antes de ir a Varsovia y de encarar el derbi del próximo domingo en Nervión.

Lo Celso atraviesa un momento dulce y el equipo verdiblanco depende de su juego a la hora de generar peligro al equipo rival

Para esta cita, Pellegrini seguirá sin poder contar con Bartra, además de los lesionados Isco y William Carvalho, mientras que vuelve Vitor Roque. Así, las rotaciones en algunos puestos de cara a un once en el que Rui Silva estaría en la portería, con una defensa compuesta por Bellerín, Llorente, Natan y Ricardo Rodríguez. Johnny Altimira formarían el doble pivote y en la línea de tres repetirían, en principio, Fornals, Lo Celso y Abde; con opciones arriba para que Bakambu salga de inicio.

El Espanyol llega en mala dinámica, pero con el sello de Manolo González y arriba tiene un jugador en gran estado de forma: Puado

El Betis tendrá delante a un Espanyol que llega a este compromiso en uno de sus peores momentos de la temporada en cuanto a resultados, tras perder de forma seguida ante el Real Madrid (4-1) y el Villarreal (1-2). El conjunto blanquiazul cortó en seco su buena dinámica, ya que previamente había empatado contra el Atlético de Madrid (0-0) y vencido a Rayo Vallecano (2-1) y Alavés (3-2), la cual pretende recuperar ante los verdiblancos en el que será su tercer partido en nueve días, algo que examinará el estado físico de la plantilla que dirige Manolo González.

El conjunto de Heliópolis no quiere descolgarse de la zona europea, de ahí que ganar este partido sea clave de cara a ese objetivo

En las últimas jornadas, el equipo perico ha presentado dificultades para crear peligro con claridad. Además, únicamente ha dejado la portería a cero una vez en lo que va de curso, en el empate contra el Atlético, de ahí que mantener la solidez preocupe bastante a su entrenador, ya que lo considera clave para poder alcanzar el objetivo de la permanencia. Para esta cita, la principal ausencia en el Espanyol es la del central uruguayo Leandro Cabrera, lesionado. Aun así, los espanyolistas tratarán de lograr una victoria que no consiguen en Heliópolis desde la temporada 2016-17, con cuatro derrotas y dos empates en las últimas visitas.

Así se presenta un encuentro en el que el Betis, ante su gente, espera conseguir un triunfo que le permita recuperarse de los dos últimos partidos, pues un resultado negativo provocaría que empezaran a aparecer más dudas en el horizonte.