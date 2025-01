Le Fée, con la mente puesta en el Betis

Enzo Lé Fée en su presentación como jugador de la AS Roma el pasado verano

SEVILLA/Como regalo de Reyes Magos debe llegar al Betis al menos un centrocampista. Los verdiblancos tienen encima de la mesa las opciones de Arthur Melo, Le Fée y Bajcetic y uno de ellos, el galo, tal como ha podido conocer Diario de Sevilla, está impaciente por cerrar su fichaje por el Betis, algo que se encuentra bastante avanzado y que espera que ocurra la próxima semana.

El centrocampista de 24 años que firmó por el conjunto de Dan Friedkin el pasado mercado de verano por cerca de 23 millones de euros llegó a un acuerdo con los heliopolitanos hace varios días y el asunto que quedaba por cerrar eran algunos términos económicos entre el combinado romanista y el de las trece barras.

La operación se llevaría a cabo a través de una cesión hasta el 30 de junio de 2025 y la dirección deportiva dirigida por Manu Fajardo ha conseguido una opción de compra de un montante parecido al que pagó hace seis meses la Roma al Lorient. El elemento clave de la operación es que esa opción de compra no es obligatoria, por tanto, los de La Palmera se guardan la posibilidad de no ejercerla si el rendimiento del lorientais no convence. Incluso, se confía desde el entorno del jugador en que el viaje a la capital hispalense pueda ser en esta misma semana que comienza este lunes 6 de enero.

Enzo Le Fee en un encuentro con la Roma esta campaña / Europa Press

Le Fée quiere el Betis sí o si

Tal y como ha podido conocer también Diario de Sevilla, el jugador galo cuenta con tres ofertas más encima de la mesa y la voluntad de la parte del jugador es no retrasar la firma del acuerdo más lejos de esta próxima semana, ya que no quieren que la resolución de su futuro se alargue en el tiempo. De hecho, se les había pasado por la cabeza olvidarse del Betis y atender otras peticiones si el acuerdo no llegaba en las próximas horas.

Le Fée quiere jugar en LaLiga y ha visto en el Betis un equipo perfecto para ello, con una afición que le sorprende bastante y con un esquema que puede favorecer mucho su juego. Está hecho para acompañar a un pivote que le dé cierta libertad a la hora de organizar el juego, llegar a campo contrario e incluso participar en la conversión de ocasiones, pero al mismo tiempo lo definen en su entorno como un futbolista muy polivalente que puede tener también sacrificio defensivo.

Enzo Le Fée tras un partido contra la Roma / AS Roma

Lo siguen desde hace tres años

El seguimiento y el interés del Betis en jugador francés no viene de ahora. Desde hace tres años vienen llamando a su puerta desde los despachos de Heliópolis. Incluso con Ramón Planes en la dirección deportiva se hizo un seguimiento en directo en Francia con Álvaro Ladrón de Guevara (actual secretario técnico de la entidad) como encargado de evaluar al futbolista. Los informes fueron muy positivos y al fin, para los intereses del Betis, se han podido cruzar los caminos.

Se cierra, por tanto, una incorporación (como ya se ha mencionado, a falta de firma, por lo que cualquier cosa podría pasar) muy necesaria desde hace meses en el centro del campo bético, sobre todo a raíz de la lesión de William Carvalho. Para otro momento quedan ya los intereses en Dani Ceballos, que quiere volver a vestir de verdiblanco pero que todavía ni él ni el Betis han encontrado la forma de esquivar el acuerdo de renovación firmado por el utrerano.