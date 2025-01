La dura infancia del fichaje 'casi cerrado' por el Betis

SEVILLA/Muy cercano, pero no cerrado. Así está la situación del posible fichaje de Enzo Le Fée por el Real Betis en estos momentos, aunque hay algunos detalles que pueden provocar que todo se acelere en los próximos días (sobre todo ya en la próxima semana) para que el francés se termine convirtiendo en nuevo futbolista verdiblanco. El centrocampista de 24 años no lo está pasando bien en la Roma donde no cuenta apenas con minutos después de ser firmado como uno de los jugadores más prometedores del panorama galo. Cuando no tuvo tampoco una buena experiencia fue en algunos momentos de su infancia. El de Lorient concedió allá por 2021 una entrevista a L'Equipe en la que detalló algunas vivencias no demasiado agradables a lo largo de su vida que influyeron en su preparación futbolística.

Su padre fue condenado hasta en diez ocasiones por delitos de tráfico de drogas y también otras penas que no hacían más que influir en la vida de Le Fée. "A mí me crio mi madre, pero nunca rompimos la relación con mi padre, mismamente cuando fue encarcelado en Brest o Ploemeur. Faltaba a los entrenamientos para ir a verle a prisión. Me fue a ver el año pasado antes de acabar la Ligue 2. Eso me hizo estar orgulloso", destacaba el lorientais.

El trágico fallecimiento de su padre

El progenitor de Enzo Le Fée entró en la cárcel por el 'ocultamiento de un cadáver' como motivo fundamental. En 2021 se suicidó y en una entrevista con Free Foot hablaba sobre ello abiertamente: "Para mí, si hizo eso es porque se siente mejor allá arriba y luego iré a reír con él, cuando me reúna con él". "Cada vez que llegaba a la sala de visitas había dos o tres amigos suyos que pasaban detrás diciendo 'el futuro, el futuro'. Entonces ya sabía que él hablaba mucho de mí por dentro", comentaba.

El galo "se perdía entrenamientos por ir a ver a su padre a la cárcel". Allí dentro, gracias a las palabras de su padre con los compañeros de prisión, lo tenían en alta estima como una de las figuras más prometedoras para el futuro del fútbol francés.

Enzo Le Fee en un encuentro de UEFA Europa League con la Roma / Europa Press

Una operación con muy buen color para el Betis

En estos momentos, la llave para que la operación se desbloquee está en el acuerdo por el montante de la opción de compra que se incluirá en la cesión del futbolista para un Betis que también tiene en la cabeza la salida de Assane Diao al Como 1907. La Roma no cuenta con el joven jugador que casi no ha jugado con Ranieri y ya desde hace días se conoce que están abiertos a dejarlo salir cedido. El propio Le Fée se siente muy atraído por el proyecto de La Palmera y en el apartado económico no habría ningún problema, ya que el salario que le queda hasta final de curso podría ser asumido por el conjunto heliopolitano (unos 1,15 millones de euros, tal y como avanza ESTADIO Deportivo).

Una situación que puede jugar a favor del conjunto verdiblanco es la nueva regla de Fair Play Financiero para los clubes italianos. La situación de la Roma es bastante complicada. Tal y como avanza La Gazzetta dello Sport, acumulan una deuda de 600 millones y pérdidas de 81 en el último año. Han alcanzado un acuerdo en el que el límite de pérdidas es 40 millones, y si lo sobrepasan en 2025, tendrán que asumir que serán expulsados automáticamente de la Copa 2026/27.

Se trabaja para rebajar lo máximo posible esa cantidad a pagar a final de temporada para hacerse con sus servicios. Una de las vías que se contemplan seriamente en la cúpula heliopolitana es la de que el pago de la opción de compra final sea por un porcentaje de los derechos del futbolista, no por su pase completo, como ya ha ocurrido con otros nombres en los últimos mercados. En Italia lo dan 'casi por cerrado', pero de momento, hasta que no llegue el acuerdo en esos flecos contractuales con los romanistas, se deberá esperar para lanzar las campanas al vuelo.