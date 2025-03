El Betis fija el entrenamiento a puerta abierta para las 11:30

El Benito Villamarín abrirá sus puertas al entrenamiento del Betis el próximo sábado, 29 de marzo, para que los jugadores reciban el penúltimo aliento de sus aficionados antes de encarar el domingo el derbi. La sesión de trabajo empezará a las 11:30, aunque las puertas del estadio se abrirán dos horas antes, a partir de las 09:30, para que la entrada del público se produzca con sufiiente tiempo de antelación para evitar aglomeraciones ante la alta previsión de afluencia esperada.

Se podrá entrar al estadio por las puertas de Gol Norte y Fondo y la previsión es que pueda batirse un récord de asistencia respecto a otros entrenamientos a puerta cerrada, especialmente en épocas navideñas o antes de otros duelos de máxima rivalidad.

Este jueves y el viernes el equipo se ejercitará por la mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para seguir preprando el encuentro de este domingo, en el que además de la importancia que significa en la ciudad el derbi el Betis se juega mantenerse en la pelea por la quinta posición, que esta temporada dará acceso a la Champions. De ganar los verdiblancos encadenarían seis triunfos consecutivos en Primera, algo que sólo ha hecho tres veces en su historia.

Es por ello que el club apostó por una iniciativa así el día antes del encuentro, ya que quiere dar un último impulso al equipo de un Pellegrini que en LaLiga no sabe lo que es ganar al Sevilla, aunque él se queda con lo hecho en este tiempo. "Si me dan a elegir entre no perder el derbi y acabar el 15 o quedar cuarto y perder el derbi, me quedo con lo que ha hecho el Betis", dijo el técnico en declaraciones a Canal Sur Radio. Y añadió el técnico sobre el derbi: "Lo pongo como un objetivo muy importante por la hinchada. ¿Si prefiero ganar los derbis y quedar el 15? No. Prefiero quedar quinto y perder los dos, aunque lo ideal sería un punto intermedio. En algunos encuentros hemos merecido el triunfo, pero el fútbol es así y no lo hemos conseguido. Este domingo queremos ganar para seguir aspirando a la Champions League.