El Betis, sin Fornals en la previa del partido contra el Barcelona

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha realizado a partir de las 11:00 horas de este viernes 6 de diciembre su último entrenamiento de la semana en el que ha terminado de preparar el enfrentamiento del sábado ante el FC Barcelona. Un partido en un horario de dulce un día señaladísimo en Sevilla por los traslados de algunas hermandades para la procesión Magna de Sevilla. Ha sido una sesión en la que como de costumbre, la charla del Ingeniero, el calentamiento y algunos ejercicios con balón han sido lo poco que da tiempo a presenciar en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación pero en los que sin duda se pueden advertir algunos detalles interesantes. Uno de ellos son las caras de concentración del equipo mientras que el entrenador hace su discurso, conscientes de que están en una situación que necesita una urgente mejoría, seguido del buen ambiente entre los compañeros en los ejercicios.

La gran incógnita del fin de semana, o al menos de las horas previas al partido, es por qué once jugadores apostará un Pellegrini que es consciente de que algunos de los jugadores que puede recuperar para la convocatoria todavía no estarán al 100% y así partir desde el inicio del partido. Por encima de todos, las miradas las sigue acaparando Isco Alarcón. Su situación es un aparte. Ya acumula semana y media entrenando junto al resto de sus compañeros y su vuelta a una convocatoria (que no a un terreno de juego) podría ser en cualquier momento. Sí es cierto que las opciones para cumplir aquello que deseaba (jugar antes de que terminase el 2024) se van acabando, ya que solo restan los encuentros ante Petrocub, Villarreal, Helsinki y Rayo Vallecano (entendiendo que no va a ir citado con al Barcelona).

La charla de Pellegrini antes del entrenamiento / Manu Colchón

La enfermería sigue con invitados

Con los jugadores que hay ahora mismo en el dique seco estará el club durante varias semanas. Ellos son: Marc Roca, Bellerín, William Carvalho y Nobel Mendy. A ninguno se le espera antes de los primeros coletazos del año 2025. El caso más llamativo es el de Bellerín, que con un edema óseo en el tobillo acumula ya varias semanas se baja y tampoco se espera, según incluso Pellegrini, que vuelvan en un plazo corto de tiempo.

Por otro lado está el apartado de las altas. Aquí los nombres propios son Johnny Cardoso y Pablo Fornals. El estadounidense sí ha entrenado con el grupo, no así el de Castellón, que ha hecho trabajo de gimnasio. "La lista de citados la daremos ahora pero será la misma del último partido, no se integra ninguno. Pablo está bastante adelantado, a Johnny le falta un poco más e Isco está sin dolor y adquiriendo la forma física", comentaba el chileno en la previa de la Copa del Rey. Habrá que esperar a las declaraciones del Ingeniero para saber qué ha ocurrido con un Fornals que apuntaba a la citación.

Isco sigue entrenando junto al resto de sus compañeros / Manu Colchón

La cantera sigue presente

Después del buen partido de Mateo Flores ante el Sant Andreu y la continuidad de Jesús Rodríguez en el once, ya se consideran jugadores integrados con la primera plantilla, al igual que Carlos Guirao. Son los tres que más confianza inspiran a Manuel Pellegrini y los que más están aportando con las lesiones que hay en el primer equipo. Con la baja en la última sesión de Pablo Fornals, alguno de los dos centrocampistas debe ser titular contra los blaugranas.