Betis: Frenesí en el mercado

Sevilla/El Betis encara la recta final del mercado con frenesí. Con muchos movimientos tanto en más entradas, aparte de la de Antony, como en las salidas. Y las posiciones a reforzar están definidas, el lateral izquierdo y, especialmente, la delantera, con Anastasios Douvikas en la pole.

Además, el cuadro verdiblanco ha accedido a la salida de Iker Losada al Celta, maneja varias posibilidades para reforzar el costado izquierdo de la zaga y mantiene abierto el futuro de Juanmi. Máxima ebullición, por tanto, en un club heliopolitano que busca más incorporaciones en esta ventana invernal de cara a la segunda parte de la temporada.

Betis y Celta negocian por el punta heleno bajo una cesión con opción de compra, la cual los de Vigo quieren que sea obligatoria

El nombre más candente para la delantera es el de Douvikas. El club de La Palmera, tal como avanzó ElDesmarque y pudo confirmar este diario, ha dado un paso adelante para hacerse con los servicios del punta griego y le ha planteado al Celta una cesión con opción a compra (se negocia la obligatoriedad o no de la misma). Por ahora, la postura de la entidad viguesa es clara y pretende recibir cerca de los 12 millones de euros que pagó al Utrecht en el verano de 2023. De hecho, los celestes han rechazado alguna propuesta cercana a los diez, como la del Genoa.

Iker Losada, en el calentamiento previo a un partido con el Betis. / E.P.

Douvikas ya anunció a su actual equipo la intención de salir en la ventana de enero, pero con el paso de los días y sin avanzar en su salida se reincorporó recientemente a las órdenes de Carlos Giráldez e incluso entró en la segunda parte del último partido (1-1) de los vigueses en casa del Alavés en la última jornada. Habrá que esperar, por tanto, a ver cómo evolucionan las negociaciones en esta recta final del mercado, en la que el Betis también maneja otras alternativas por si finalmente no hay acuerdo con el cuadro gallego por un Douvikas que esta temporada, en Liga, lleva tres goles y una asistencia en 19 encuentros (672 minutos).

Losada ha dado el visto bueno y su marcha cedido al Celta en una simple cesión está muy cerca

Pero la conexión entre el Betis y el Celta no es sólo por Douvikas, pues ambos clubes también negocian sobre el futuro de Iker Losada, que ve con buenos ojos marcharse al equipo celeste en busca de los minutos que hasta ahora no ha tenido. La fórmula sería bajo una cesión, y aunque los clubes discutían ayer si se incluye o no una opción de compra y si ésta es obligatoria, todo apunta a que se irá en un simple préstamo.

Las negociaciones entre verdiblancos y celestes están en plena ebullición e irán a más a medida que se acerca el cierre de un mercado en Heliópolis en el que nombre de Juanmi también es actualidad, pues tiene la puerta de salida abierta con el Getafe siempre muy atento a su situación.