El Betis-Getafe de LaLiga, en directo

El conjunto verdiblanco busca cerrar el año con un triunfo con el que mantenerse en la pelea por el quinto puesto tras lograr un solo triunfo en los últimos cinco partidos ligueros

El 2025 futbolístico echa el cierre para el Betis recibiendo en La Cartuja a un Getafe que llega en horas bajas, con cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros, pero ante el que siempre es una cita complicada para cualquiera por su particular estilo de juego.

Manuel Pellegrini, que no ve en José Bordalás un enemigo personal, tampoco al contrario, afronta el choque con importantes y numerosas bajas. Recupera a Marc Roca, repuesto ya de un esguince en el hombro, pero el técnico pierde a Diego Llorente, Junior e Isco, que siguen sus procesos de recuperación, además de los internacionales que están con su selección en la Copa de África: Amrabat, Abde y Bakambu.

El cuadro verdiblanco también ha ganado un solo partido, como el equipo azulón, de las últimas cinco jornadas, pero sólo perdió ante el Barcelona, por lo que sin ser tan malas sensaciones sí que es consciente de que no puede tropezar más en casa si quierse seguir en la pugna con el Espanyol por la quinta plaza.