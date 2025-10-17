El Betis secundará el 'paro' en el saque inicial en La Cerámica en la protesta contra el partido en Miami

Trae cola el encuentro que LaLiga ha dispuesto que se juegue en Miami, correspondiente a la jornada 17 entre el Villarreal y el Barcelona. Javier Tebas quiere ampliar la dimensión de su negocio y la Federación y la UEFA permitieron que el encuentro se jugase en tierras estadounidenses, en una decisión en la que la AFE se siente ninguneada y por ello, tras reunirse con los capitanes de diferentes clubes, ha adoptado una medida como protesta simbólico al inicio de cada partido de este fin de semana,

Será una medida inédita con la que los futbolistas quieren expresar su rechazo no al hecho en sí de que se juegue un partido de la liga en el extranjero, sino a que se haga sin escucharlos. Es por ellos qe al inicio de cada encuentro los equipos de Primera División realizarán pausas de alrededor de 15 segundos en el inicio de los partidos.

Incluso está previsto en el Villarreal-Betis de este sábado. Pero como quiera que el conjunto castellonense es uno de los implicados y el club está de acuerdo en el desplazamiento a Miami hasta el punto de costear el viaje a los aficionados que quieran ir, el cuadro levantino cederá al inicio el saque al conjunto verdiblanco en La Cerámica para que sean los béticos quienes tomen la iniciativa en la protesta. Lo mismo pasará en el Barcelona-Girona.

El comunicado de la AFE

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

El sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".