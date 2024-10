Betis: Johnny, horas bajas pero buen cartel

Sevilla/El futbolista del Betis Johnny Cardoso no pasa por su mejor momento. Su versión actual está muy lejos de la mostrada la pasada campaña tras llegar en el mercado invernal, pero aun así sigue teniendo un cartel importante en el mercado.

Tanto es así que el Milan lo sigue teniendo muy presente, en estos momentos, después de la lesión de Ismaël Bennacer, estando en la lista que manejan los ojeadores del club milanés como una opción muy bien valorada, como publican tanto la Gazzetta dello Sport como Corriere dello Sport en sus respectivas informaciones.

Johnny Cardoso, Frendrup (Genoa) y Samuele Ricci (Torino), las opciones que maneja el conjunto milanés

La Gazzetta señala que el Milan quiere encontrar un recambio inmediato del pivote argelino, que sufre una rotura en el gemelo que le impedirá regresar antes de diciembre-enero. El entrenador de los rojinegros, Paulo Fonseca, no termina de ver al ex valencianista Yunus Mensah en esa posición, y busca un futbolista en el mercado. Así, los scouts del Milan no pierden de vista a Morten Fedrup, medio centro de corte defensivo que milita en el Genoa; y a Johnny Cardoso, de los que manejan muy buenos informes. De hecho, el futbolista del cuadro heliopolitano ya estuvo el pasado verano en la órbita del Milan cuando negociaba con el Mónaco por Fofana.

Bennacer, con un percance en el gemelo, no volverá hasta diciembre o enero a los terrenos de juego

Por su parte, el Corriere publicó que las dos opciones principales que maneja el Milan son Johnny Cardoso y el medio centro del Torino Samuele Ricci, teniendo ambos jugadores un valor similar, 20 millones el internacional estadounidense –del que el equipo milanista valora positivamente también que tenga pasaporte italiano– y 22 el jugador italiano del Toro.

Johnny Cardoso, en un entrenamiento reciente. / José Luis Montero

Hay que tener también presente en la situación de Johnny Cardoso que el Tottenham tiene una opción de compra de 25 millones que se aplicaría sólo el próximo verano, por lo que habrá que esperar a ver qué movimientos decide hacer el Milan a la hora de reforzar el centro del campo, en principio, de cara a la ventana invernal.

El Tottenham tiene una opción de compra sobre Johnny de 25 millones sólo aplicable el próximo verano

Mientras tanto, Johnny Cardoso sigue trabajando en pos de recuperar su mejor versión, pues está acusando el hecho de empezar tarde la pretemporada, después de disputar la Copa América; y tener unas molestias leves en la rodilla que le impiden estar al cien por cien, ya que ha tenido que jugar con cierto dolor tanto en Varsovia como en el derbi. Por eso, estas dos semanas de parón están siendo aprovechadas al máximo por el ex jugador del Internacional de Porto Alegre, que por esas dolencias ha descartado acudir a la llamada de su selección y, de este modo, seguir recuperándose en Sevilla para intentar llegar en las mejores condiciones posibles al encuentro del sábado que viene en El Sadar ante Osasuna.

Ojeadores del Milan vienen realizando labores de seguimiento importante sobre el pivote bético

El compromiso del pivote es máximo y quiere elevar sus prestaciones para fortalecer una zona en la que el Betis está teniendo muchos problemas, pues por ahora el rendimiento suyo y el de Marc Roca, sin olvidar el del voluntarioso Altimira, no está terminando de ser bueno, ni en la destrucción ni en la creación. Aun así, sigue teniendo un buen cartel en el mercado y el Milan continúa vigilándolo muy de cerca. Johnny Cardoso, en horas bajas pero con cartel.