Betis: Juanmi y su nuevo abono al ostracismo

Sevilla/Parecía que un año en el exilio había servido para hacer borrón y cuanta nueva. Tocaba empezar de cero para Juanmi, el O Rei verdiblanco que pasó de escuchar vítores desde la grada al ostracismo. Hubo una charla este verano entre el jugador, que regresaba de su cesión al Cádiz, y Manuel Pellegrini con la que quedaron zanjadas las diferencias del pasado, pero tras ser titular en las dos primeras jornadas el malagueño parece de nuevo relegado al banquillo en espera de alguna oportunidad que en las últimas citas no ha llegado ni necesitando gol.

"Es un jugador con contrato en vigor, que ha sido muy importante en la historia más reciente de nuestra entidad, que se ha incorporado con muchísimas ganas e ilusión y con muy buen hacer en los entrenamientos. A día de hoy no hay caso Juanmi", aseguraba en verano Manu Fajardo, director deportivo bético. La salida acelerada de Ayoze al Villarreal, previo pago de su cláusula de cuatro millones, le abrió las puertas de la titularidad al de Coín al inicio de la Liga. Partiendo desde la banda izquierda, como cuando rindió a Heliópolis a golpe de tanto en esa mágica campaña 2022-23 en la que se reconcilió con la grada y el gol, pero la irrupción de Abde y la pérdida de nuevo de la confianza del entrenador lo han relegado otra vez a un papel secundario demasiado pronto.

Juanmi fue titular frente al Girona en el debut liguero y, después, en Vitoria también ante el Alavés. Jugó una hora ante el cuadro catalán y algo más frente al conjunto vasco. Repitió de inicio contra el Kryvbas en el play off de Conference League y después frente al Real Madrid ya fue suplente, disputando apenas ocho minutos en el tramo final. Un problema en un tobillo le hizo no estar disponible ante el Leganés y con el Getafe y el Mallorca fue suplente, sumando entre los dos encuentros apenas un cuarto de hora. En Liga no ha vuelto a jugar y, como el resto de compañeros, no aprovechó la ocasión en Varsovia contra el Legia pese a estar casi una hora en el terreno de juego. Con el choque cuesta arriba con Las Palmas no fue la solución y con el partido atascado frente al Espanyol, tampoco. Necesitado de un cambio en el ataque en el derbi con el Sevilla Pellegrini tampoco echó mano a Juanmi, apostando antes por un desacertado Chimy Ávila y dejándose incluso un cambio por hacer y con el equipo inoperante en el área rival.

Europa parece ser la tabla a la que Juanmi tendrá que agarrarse para intentar convencer al entrenador..., otra vez. Este curso apenas suma en Liga 142 minutos (122 en las dos primeras jornadas) y 80 en el torneo continental en dos partidos. Ante el Copenhague (24 de octubre), seguramente, volverá a tener una oportunidad y puede que sea una opción en El Sadar (sábado, 16:15) por los compromisos internacionales de jugadores como Abde o Lo Celso que les han impedido descansar estos días y trabajar con el grupo. El internacional marroquí juega hoy contra la República Centroafricana (21:00) y podrá estar el miércoles ya en Sevilla, mientras que el argentino lo hace en esta madrugada (02:00) y su vuelta está prevista para el jueves.

Juanmi no tiene desde hace tiempo protagonismo. La rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo que se produjo en el césped artificial de Helsinki fue un punto y aparte. Quizá un punto final a su gran momento, pues en la temporada anterior, en la 2021-22, se destapó por fin, tras ser señalado antes, como goleador con 16 tantos en Liga (y cinco asistencias) en 33 encuentros, a los que sumó cuatro dianas más entre la Europa League y la Copa del Rey. Arrancó la 2022-23 con un doblete y el 8 de septiembre se lesionó de gravedad. Fue intervenido y reapareció antes del final de año, el 29 de diciembre, aunque no recuperó la titularidad hasta principios de febrero en la jornada 20. Pero nada fue ya lo mismo. El de Coín había perdido el sitio y la confianza del técnico (cinco titularidades desde su vuelta, 13 apariciones desde el banquillo y seis partidos sin jugar).

Y por ello, con sus más y sus menos, Juanmi hizo las maletas la pasada campaña a sabiendas que las puertas del Betis estaban cerradas. Se fue al Al-Riyadh saudí (una diana y dos asistencias en 16 partidos) y en el mercado invernal aterrizó en el Cádiz (tres tantos y un pase de gol en 16 encuentros). Este verano esperaba hacer borrón y cuenta nueva en busca de volver a ser O Rei Juan Miguel, pero, de momento, lo han vuelto a abonar al ostracismo en Liga.