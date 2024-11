Betis: Manual de estoicismo verdiblanco

Sevilla/Punto de gran valor el que obtuvo el Betis en San Mamés. Después de una primera parte bastante mala (con muchas pérdidas de balón, sin control de la pelota, sin verticalidad ni generación de alguna ocasión de gol) de la que los verdiblancos salieron vivos milagrosamente –gracias al buen hacer de Rui Silva y la solidez de Bartra y Llorente–, los cambios de Pellegrini le dieron otro aire a su equipo en la segunda mitad. Todo estuvo más equilibrado y con un sensacional Fornals, que ya en el ecuador del primer acto había abandonado la banda para jugar por dentro, los heliopolitanos se pusieron, incluso, por delante en el marcador siendo un equipo más reconocible que nada tuvo que ver con el de los primeros 45 minutos.

El 4-4-2 inicial dio paso a un 4-1-4-1 en el que los verdiblancos se sintieron más cómodos, pero el Athletic, que también mejoró con los cambios –como prueba, el gol de Álex Berenguer– empató y a partir de ahí ambos equipos tuvieron ocasiones y llegadas claras. Quizás más para los de Valverde, pero los pupilos del técnico chileno –hizo una lectura perfecta del partido– aguantaron sacando el manual de estoicismo verdiblanco para llevarse de La Catedral un buen botín.

Defensa

Tres nombres propios brillaron en el Betis a nivel defensivo. El primero, pese a esas dudas en la salida en la acción del empate, fue Rui Silva, con intervenciones de mucho mérito; y después, tanto Bartra como Diego Llorente estuvieron a un nivel muy alto. Entre los tres mantuvieron con vida al cuadro verdiblanco en una primera parte en la que el Athletic encontró una autopista por el costado de Bellerín para hacerles daño a los de Heliópolis. Y hasta cuatro ocasiones clarísimas generó el equipo de Valverde desde esa zona, tres de las cuales con el mismo patrón: centro y remate a portería, pero unas veces la madera, otras el meta luso y otra el fallo de los propios atacantes rojiblancos hicieron que el marcador no se moviera. Pellegrini no dudó en cambiar cosas en el descanso y quitó a Bellerín para dar entrada a Sabaly y el Betis mejoró por la derecha. Pero el Athletic lo vio claro y se fue al costado de Perraud, encontrando a la espalda del galo una vía para generar peligro. Pero el cuadro verdiblanco, pese al sufrimiento, aguantó bien, se mostró firme y mantuvo el empate.

Ataque

En la primera parte no existió el Betis en ataque. Ni un tiro a puerta en 45 minutos. No tenía el equipo bético la pelota, no generaba fútbol ni salía a la contra y cuando tuvo alguna, como fue el caso de un muy gris Chimy Ávila, la desaprovechó. Pero la entrada al descanso de Assane Diao –muy bien en la acción del 0-1–, más Losada y, sobre todo, ese cambio de posición de Fornals, hicieron que el equipo heliopolitano mejorara hasta llegar a ponerse por delante en el marcador. Y hasta tuvo el segundo en las botas de Losada y un voluntarioso y desequilibrante Abde. Poco rastro, por contra, de Vitor Roque y Bakambu.

Virtudes

La solidez defensiva y el fútbol de Fornals.

Talón de Aquiles

En global, la primera parte.