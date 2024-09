Betis: Un once muy reconocible ya en septiembre

Sevilla/Sin entrar en juego todavía la competición europea, Manuel Pellegrini se ha olvidado en este arranque liguero de sus rotaciones en buena medida por la cantidad de lesiones que arrastra una plantilla que se ha quedado algo corta y desequilibrada y la llegada de futbolistas ya cargados de encuentros con sus selecciones en verano y que siguen de pretemporada particular en estos momentos. Es por ello que sólo ante el Getafe en la última cita introdujo más cambios respecto al choque anterior, con el Leganés, pero se da la circunstancia de que el once inicial que saltó ante el cuadro azulón fue el mismo que acabó contra el conjunto pepinero, a excepción de Fornals que abandonó el campo en el minuto 87. Por una u otra circunstancia, las rotaciones, de momento, parecen aparcadas y el Betis ya tiene un once inicial bastante reconocible.

Portería

Rui Silva es el único futbolista que lo ha jugado todo hasta el momento. En la Liga y en Europa, porque el técnico dio mucha importancia al play off de Conference League y no quiso arriesgar con Adrián, que llevaba tiempo sin competir. El luso es el jugador con más minutos disputados (630 más todos los añadidos), algo que podría ser lógico en cualquier otro equipo y con cualquier otro entrenador, pero no con Pellegrini. Tan poco valorado se sentía el portugués que ha estado en varias ocasiones cerca de salir y no dudó en declarar públicamente su deseo de volver a Portugal. Pero a sus 30 años, y con contrato hasta 2026, y en su cuarta campaña como bético, por fin se siente titular. De momento, ha encajado sólo cuatro goles en siete encuentros, cinco de Liga, dejando su portería a cero frente al Alavés, el Leganés y las dos citas con el Kryvbas.

Defensa

Con la única alternancia en el lateral derecho, hoy por hoy el resto de componentes de la línea están claros: Diego Llorente, Natan y Perraud. En el costado diestro Sabaly acumula más titularidades y minutos, pero el técnico chileno es consciente de que el senegalés es tendente a lesionarse y seguramente es el puesto en el que tiene clara la necesidad de rotar y el recambio con Bellerín, que se ganó el derecho de partir de salida el pasado miércoles tras su buena actuación en el partido anterior. En el otro lado Ricardo Rodríguez sigue poniéndose a tono en una particular pretemporada y entrando poco a poco en juego. Su polivalencia y posibilidad de jugar como central hace que Pellegrini lo reserve también por si debe echar mano de él.

Y es que el eje de la zaga es uno de los puestos cojos del plantel. Ya lo estaba cuando desde el club se daba la plantilla por cerrada, porque es difícil jugar tres competiciones con tres centrales en el primer equipo por mucho de quien haya quien vea en Mendy como una opción. Marc Bartra jugó los dos primeros encuentros de Liga, pero en Mendizorroza tuvo que pedir el cambio el 25 de agosto. Anda desde entonces, camino del mes ya, con una sobrecarga muscular de lo que no se recupera y el preparador chileno ya anunció que no estará contra el Mallorca el lunes. “Después de tanto tiempo parado la pasada campaña son normales esos problemas musculares”, aduce Pellegrini, pero lo cierto es que sin el catalán Diego Llorente se ha convertido en el jefe de la defensa junto a Natan. No hay más opciones. Un peligro ahora en una semana con tres partidos. (lunes, jueves y domingo).

El madrileño, jugador de campo con más minutos disputados (todos en la Liga y un total de 585) y sólo tuvo descanso en la segunda parte de la vuelta de la eliminatoria ante la escuadra ucraniana. A su lado Natan ha aprovechado la ausencia de Bartra para acelerar su adaptación a la Liga española formando una pareja firme, que se entiende bien y que llega de forma acertada al cruce. Pero ojo por arriba, que el Real Madrid ya lo remató todo en los centros y el Getafe marcó de córner saltando tres jugadores en la ubicación que sólo defendía Diego Llorente.

Medular

La lesión de William Carvalho le ha dado la alternativa a Sergi Altimira. El catalán está aprovechando su oportunidad y Pellegrini ya ha manifestado su satisfacción por el rendimiento que está dando pese a su juventud, aunque insiste que está aún por hacer. Marc Roca le da seguridad y es otro de los que empieza a acumular muchos minutos (437 en Liga, aunque sólo jugó un rato, media hora, con el Kryvbas). Johnny Cardoso es de esos jugadores a los que Pellegrini se refiere cuando dice que no ha hecho una pretemporada normal al estar enredado en verano con su selección y encima en el último parón también cruzó el Atlántico para jugar con Estados Unidos. Se perdió el duelo con el Getafe por una molestia muscular, pero es lógico que entre en la rotación para dar descanso a Marc Roca.

Ataque

Siendo la zona en la que más futbolistas cuenta Pellegrini, es la que más clara se ha definido en los dos últimos partidos. Lo Celso se ha convertido en el motor ofensivo, el hombre clave sobre el que gira el juego bético sin Fekir ni Isco. Fornals lo intentó, pero produce más entrando desde la derecha y por la izquierda Abde ha dado un paso adelante y su verticalidad y velocidad lo convierten en una de las señas de identidad béticas.

La salida de Rodri con el mercado de fichajes ya cerrado y cuya ficha no se cubrirá, como la de William Carvalho al menos hasta enero, hizo que el Ingeniero perdiera una pieza muy recurrente en sus equipos, Ruibal ha sido un parche en ataque, Chimy Ávila no encuentra su sitio, Assane trata de recuperarlo en una nueva demarcación, Iker Losada debe demostrar todavía muchas cosas en Primera División y Bakambu, recién salido de una larga lesión, necesita coger ritmo todavía. De esta forma la aparición de Vitor Roque es aire fresco en ataque y un peligro constante con su movilidad y desmarques que empieza a conectar con Lo Celso. Marcó al Leganés y tuvo claras ocasiones contra el Getafe. De momento el delantero del once inicial también está muy claro.