Vitor Roque, el delantero que Pellegrini recupera para el Betis

En su primera titularidad de verdiblanco a Vitor Roque sólo el faltó el gol ante el Getafe. Y no fue por que no tuviera ocasiones. Falló, sí, pero en el fútbol lo más complicado para un delantero no es marcar, sino tener oportunidades de hacerlo y el brasileño tuvo varias y bastante claras. Está siempre en el sitio justo, como demostró cuando hizo el 1-0 en el partido anterior frente al Leganés, pero le falta rematar.

No es esto algo que preocupe a Manuel Pellegrini, consciente de que el futbolista "es joven y llevaba muchos meses en Barcelona trabajando sin jugar y poco a poco se va poniendo a punto futbolísticamente. Es una cuestión más de precisión”, indicó el preparador verdiblanco en sala de prensa después del triunfo ante el cuadro azulino.

Y es que no fueron ni una ni dos ocasiones las que dispuso el brasileño, que incluso se fue al banquillo al final frustrado consciente de sus errores. En el minuto 31 pisó área tras un pase interior de Lo Celso y disparó cruzado con la derecha; poco después tuvo una opción muy clara cuando un pase desde la derecha de Fornals fue mal despejado por Alderete y la pelota le quedó franca al borde del área chica, pero remató al aire, casi sin darle al balón. Tan claro lo vio que perdió de vista el esférico. En la segunda parte apareció también cerca de la portería y peleó con Djené para llevarse el balón y plantarse solo ante David Soria perfilado a la zurda, es diestro y trató de regatearlo sin éxito. Un minuto después Lo Celso se la dejó en el punto de penalti y se lio también con la pelota y no llegó a disparar. En el cabezazo que propició el penalti por mano de Luis Milla; en el minuto 70 casi marca de tacón y en el segundo gol de Lo Celso es él quien pisa el área buscando espacio para rematar y un defensa le rebaña la pelota antes de que Marc Roca cediera al argentino.

La mejor noticia es que el futbolista está siempre en el sitio y sólo le falta culminar. Tiene hambre de gol después de que Xavi Hernández lo condenara al ostracismo y quiere reivindicarse en el Betis, donde ha manifestado que se siente feliz. Juega con una sonrisa en la cara y para los Fornals, Lo Celso y Abde es una gran noticia contar con una referencia tan móvil arriba que tira continuamente desmarques a los espacios. Tiene olfato para estar en el lugar justo. Sólo tiene que rematar.