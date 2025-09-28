El Betis - Osasuna de LaLiga, en directo: Marc Roca, primera titularidad

El Betis y el Osasuna disputan en La Cartuja la séptima jornada de liga, con el arbitraje del catalán García Verdura, apoyado en el VAR por Pizarro Gómez. El conjunto verdiblanco afronta la cita desde la décima posición, con nueve puntos, mientras que el cuadro navarro, que no ha puntuado aún a domicilio, tiene siete puntos.

En pleno debate de la renovación o no de Manuel Pellegrini, el cuadro verdiblanco afronta un importante el choque como local, donde no repetirá hasta el 27 de octubre, para engancharse a la zona alta tras un irregular inicio enlazando por primera vez esta temporada dos triunfos seguidos. Con las bajas de Bartra, Llorente, Deossa e Isco por lesión, al técnico chileno no le queda otra que apostar de nuevo por Natan y Valentín Gómez. Hará cambios el Ingeniero, con el choque del jueves contra el Ludogorets de Europa League, y volverá Cucho Hernández a la delantera, con Fornals dirigiendo el ataque.

Pellegrini tiene siempre a LaLiga como guía y el Osasuna será un difícil rival y una dura piedra de toque para consolidar las aspiraciones de su equipo, por lo que le dará continuidad a su idea con la máxima de la concentración defensiva que, hasta el momento, le ha costado muchos goles y el esfuerzo adicional de remontar.