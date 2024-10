Betis: La planificación, de nuevo a la palestra

No hace mucho, cuando todavía Manuel Pellegrini contaba con Rodri y William Carvalho y, seguramente, esperaba disponer de Isco antes, el técnico mostraba abiertamente su satisfacción con la plantilla que había quedado al final del mercado. Y eso que apenas partía con tres centrales en el primer equipo, no se había repuesto la salida de Guido Rodríguez ni se buscó un recambio a la marcha de Ayoze, cuando ya se palpaba que el plantel podía quedarse corto. Ahora, después de una dolorosa, y puede que inesperada, derrota en el debut europeo ante el Legia de Varsovia, el técnico parece tener más dudas.

Y es que tras el partido fue cuestionado directamente si esta plantilla daba para competir en los tres torneos (Liga, Copa y Conference League) y no fue tan contundente como semanas atrás y dejó entrever más dudas. "Con esta plantilla hay que afrontar las tres competiciones. Tenemos poca creación sin Isco, William Carvalho ni Lo Celso y eso es lo que faltó para hacer daño. Por un partido no se pueden sacar conclusiones tajantes y con este grupo hay que afrontar la temporada y este torneo, en el que el objetivo es pasar de esta fase liga", se limitó a decir el chileno, entre la resignación y la aceptación de la realidad, pues dijo que "esperaba más de algunos jugadores y del equipo". Pellegrini ha pasado de definir a su plantel como equilibado a afirmar que es el que hay para afrontar el curso.

Ante el Legia de Varsovia, Pellegrini dio una oportunidad a jugadores menos habituales y el único que cumplió fue Adrián. Mendy es un jugador en formación todavía y no está para la alta competición y Juanmi y Chimy Ávila apenas aparecieron en el encuentro. Marc Roca estuvo muy por debajo del nivel que debe dar el jugador que debe sostener la medular, Johnny Cardoso sigue poniéndose a tono empezado ya el mes de octubre y arriba el delantero de turno, ya sea Vitor Roque o Bakambu, no luce si no hay creación por detrás.

No es casualidad que el foco esté en las posiciones que la planificación dejó sin reforzar tras la pérdida de jugadores clave la pasada campaña. Se fueron tres centrales (Pezzella, Chadi Riad y Sokratis) y sólo llegaron dos, mientras que Marc Bartra sigue sin contar por una sobrecarga de la que poco más se sabe que el parte semanal del entrenador en que lo descarta para un partido más. No llegó nadie este verano por Guido Rodríguez, sostén el pasado curso. Cierto es que en el anterior mercado de invierno arribó Johnny Cardoso, pero tras la lesión de William Carvalho, que dijo adiós a la temporada, el club decidió no acudir al mercado al no tener capacidad financiera para ello y, como el eje de la defensa, la medular es otra zona que queda coja y con poca capacidad de rotación con sólo tres alternativas disponibles.

Arriba el Betis ha perdido a Ayoze y Rodri, dos futbolistas polivalentes en la zona de ataque y sólo llegó Iker Losada, un futbolista que destacó el ejercicio anterior en Segunda División pero que para Pellegrini, como pasó con Chadi Riad, Sergi Altimira y Assane, está en formación aún por su juventud y, sobre todo, falta de experiencia en la élite. Al menos la venta de Fekir sí que fue paliada con el fichaje de Lo Celso, que se está revelando como pieza fundamental para sostener a este Betis no sólo por sus goles, sino por la capacidad de creación demostrada. Y es que en lo que Isco se recupera, para lo que quedan aún unos tres meses como mínimo, tampoco hay alternativas al argentino en el banquillo, ya que cada vez que ha faltado Fornals no ha dado el paso adelante esperado en la mediapunta y no aparece como sí lo hace partiendo desde la banda derecha.

Puede que Manuel Pellegrini empiece a entender que con esta plantilla hay que dar prioridades a la hora afrontar las tres competiciones que tiene este curso. Ya lo hace y por eso, para arriesgar a Lo Celso, que ya acumulaba muchos minutos seguidos, le dio descanso en Varsovia. "En la Conference todavía tenemos opciones; en la Liga los puntos que se pierden no vuelven", destacó el técnico. La actitud, como al soldado la valentía, se le presupone al jugador, por lo que cabe pensar ya si el problema, como ya apuntó el técnico ante la falta de gol del equipo pese a las ocasiones generadas, es más cuestión de una falta de calidad (y cantidad) que hay que achacar a una planificación que con sus aciertos, lo cierto es que se ha quedado corta cuando las lesiones han llegado.