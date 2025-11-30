El Betis remonta para llevarse el derbi de División de Honor juvenil (3-1)

En un final loco digno de un derbi hispalense, el Betis de División e Honor juvenil se impuso al Sevilla por 3-1 en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, remontando el tanto inicial sevillista en una recta final en la que el dominio verdiblanco se acabó imponiendo cuando el físico visitante bajó.

El cuadro bético, que venía de ganar al Oporto en la Youth League, trató de inicio de llevar el mando del encuentro y Morante avisó con el lanzamiento de una falta que repelió el palo, aunque antes el meta local Bruno Klimek detuvo un lanzamiento a bocajarro. Fue el Betis, sin embargo, el que más pisó el área rival por mediación de un activo Morante, que disfrutó también de una clara oportunidad con un disparo dentro del área que salió desviado por poco. El Sevilla trataba de salir a la contra, pero le costaba robar balones y el conjunto de Dani Fragoso siguió pisando el área rival, aunque sin acierto de Rubén de Sá, Cayetano o Juan Rodríguez.

Al poco de la reanudación cambió por completo el guión del encuentro cuando Adrián Francisco hizo el 0-1. Con la defensa verdiblanca muy adelantada una pérdida del balón local sirvió para que Adrián avanzase y lanzase un excelente disparo desde fuera del área al que no pudo llegar Klimek.

A partir de ahí el Betis metió una marcha más y se hizo dueño y señor del encuentro, con el Sevilla bien replegado atrás a la espera de cazar alguna contra. Pero apenas salió con peligro el cuadro nervionense, que bastante hacía con contener las acometidas heliopolitanas. La velocidad de Morante era un peligro constante hasta que conectó con Rubén de Sá para empatar el choque en el minuto 73. El Betis creía en la remontada y siguió atacando ante un Sevilla cada vez con menos fuerzas para salir en ataque y replegarse atrás. El encuentro fue ganando en tensión y calentándose hasta que un balón al área desde la derecha se fue cerrando y Rubén de Sá, en el área chica, se adelantó al portero sevillista para rematar abajo y hacer el 2-1 en el minuto 88.

Entonces el Sevilla fue con todo a por la igualada y en un córner ya en el tiempo añadido subió incluso su portero. En la contra salió Morante con velocidad, trastabillado por un defensa, perdió el balón, pero apareció Rafa Oya para seguir el ataque y regalar el gol a Emmanuel, que marcó a placer sentenciando el triunfo del Betis en el derbi de juveniles.