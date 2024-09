Betis: Sergi Altimira, otra oportunidad sobrevenida

Sevilla/Nunca es plato de buen gusto que un compañero se lesione. Ni siquiera si juega en la misma posición, pero la larga baja de William Carvalho y la sólida postura del Betis de no fichar un sustituto le abren a Sergi Altimira una puerta para afianzarse en el equipo. Es parecido a lo que le pasó la pasada campaña a Chadi Riad, que pasó del banquillo a la titularidad tras la venta de Luiz Felipe y la lesión de Marc Bartra. De cuarto central a fijo en el once de Manuel Pellegrini.

El técnico verdiblanco siempre lo ha tenido bastante claro y el curso pasado veía tanto a Altimira como a Riad como jugadores en formación. De hecho no habían jugado antes en Primera División y el chileno suele apostar de inicio por la experiencia y la veteranía. Por el rendimiento inmediato. Ambos se quedaron fuera de la lista europea el pasado curso, pero el continuado infortunio con los centrales le dio la oportunidad al internacional marroquí, que cumplió con creces aunque pagara el peaje de la inexperiencia con algún penalti en contra.

Al pivote catalán se le abre ahora esa puerta. Ya la pasada temporada contó de forma intermitente llegando a jugar 14 partidos de liga, seis como titular y acumulando 566 minutos más otros tres encuentros de Copa del Rey. Esta campaña antes de la lesión de William Carvalho jugó las dos citas con el Kryvbas y el último cuarto de hora con el Girona. Salió en el minuto 25 ante el Leganés cuando el luso se echó al suelo con el tendón de Aquiles de su pierna derecha roto y cuajó un buen partido en la medular junto a Marc Roca.

“Me gustó mucho la entrada de Sergi. Se hizo con el control del balón, presionó un poco más arriba, tuvo ocasiones de gol... Me alegro mucho por él. Es otro de los jugadores a los que tratamos de formar. Llegó el año pasado, como Chadi Riad, sin haber jugado en Primera División. No es fácil el salto. Ojalá tenga una temporada muy buena", dijo el entrenador chileno sobre el catalán tras el partido contra el Leganés, en el que incluso rozó el gol con un lanzamiento desde la frontal como cuando marcó la pasada temporada frente al Mallorca.

El Betis gana en esa amenaza en tiro lejano con Altimira, pero también en cuanto a físico y repliegue. Siempre ha dicho el técnico que un refuerzo es suplir a un jugador con otro de la misma jerarquía y experiencia. Y Altimira no es la apuesta como recambio de Carvalho, sino un jugador más de la primera plantilla al que con menos competencia se le abre ahora la posibilidad de contar más. Es lo que reclamaba en verano. "Me gustaría tener más protagonismo. Cuando me tocó jugar rendí bien”, dijo entonces. Y añadía: “Creo que estoy preparado para hacerlo. Espero que la próxima sea una temporada diferente a la anterior, personalmente hablando", señaló el centrocampista sobre su situación tras un año de adaptación a la categoría y haber tenido una altísima competencia con Guido Rodríguez, Marc Roca, William Carvalho, Guardado, al inicio del curso, y Johnny Cardoso después. Ahora hay menos piezas en la medular, tres para dos puestos, y tiene ante sí la posibilidad de dar el paso al frente que reclamaba.

Sergi Altimira trata de dar un pase rodeado de varios jugadores del Leganés. / Juan Carlos Vázquez

Altimira fue una apuesta de Ramón Planes, ex director deportivo del Betis, que lo firmó para el Getafe del Sabadell y pagó su cláusula, sin debutar siquiera con el cuadro madrileño, para llevárselo a Heliópolis. “El Betis es un club muy exigente. Hay que tener esa personalidad para jugar con ese ambiente y esa presión de la afición y lo que es el Villamarín. Y Pellegrini, en ese sentido, maneja los tiempos. Yo hablaba mucho durante la pretemporada y los meses que estábamos sobre los chicos jóvenes. Sobre Altimira, por ejemplo, que es un jugador que no ha jugado mucho y él me decía: 'Ramón, va a ser un muy buen jugador, va a ser importante'. En ningún momento me decía oye, no me gusta y no lo voy a poner nunca, sino todo lo contrario", desveló Planes, este verano. ´

Y no le faltaba razón al Ingeniero, porque Sergi Altimira está llamado ahora a ser un jugador importante. La oportunidad ha llegado, otra vez sobrevenida por la lesión de un compañero, pero le ha llegado y podrá demostraba si, como reclamaba, está preparado. Por lo visto ante el Leganés, parece que sí.