El Betis no fichará por la lesión de William Carvalho

Sevilla/Más allá de conocer las impresiones de Vitor Roque y Lo Celso, la presentación de ambos futbolistas daba la posibilidad de conocer la postura del Betis con respecto a la lesión de William Carvalho, que se operará este martes de su rotura del talón de Aquiles. Tanto Ángel Haro como Manu Fajardo, presidente y director deportivo del Betis, respectivamente, dejaron claro la postura del Betis, que no fichará para suplir al portugués.

"Creemos que ahora mismo no es necesario acudir al mercado para buscar un sustituto que esté ahora en paro. Podíamos acudir al mercado, pero tenemos una plantilla equilibrada para sustituir con garantías la baja de William", indicó Fajardo, que insistió en no marcarse plazos con el luso y que lo más importante ahora es "pensar en él, su recuperación, y no marcarse plazos". ¿Y el mercado de invierno? “Cuando se acerque enero lo volveremos a valorar con reuniones con nuestro entrenador. No ahora por esta lesión, sino que la dirección deportiva del Betis siempre está trabajando y preparada para actuar", recalcó.

La lesión de William Carvalho se sumó a la salida, con la ventana de fichajes cerrada, de Rodri, una "oportunidad para el jugador", dijo Haro, que aseguró que las propuestas anteriores no ran suficientes y ya pensaban que "no habría momientos". "Llegó esta opción y él pensaba que era el momento de cambiar de aires. Lo vimos conveniente y aceptamos. Tras la salida de Rodri estamos en la regla del 1:1. Estamos dentro del limite que nos asigna la Liga y asi debemos ser, un club sostenible que ingrese lo que tiene que pagar. Estar en un límite excedido es consecuencia de que tus ingresos no dan para curbir gastos", explicó el dirigente, que respondió a la pregunta desi ahora el Betis puede ir con más fuerza en los mercados: "Llevamos un tiempo siendo comedidos y no podemos volernos locos, porque la cuenta de resultados tiene que ser siempre equilibrada. Tenemos que hacer un club sostenible económicamente con la mejor plantilla posible".

Haro también explico situaciones sobre el fichaje de Vitor Roque, sobre el que el Barcelona no tiene opción de recompra, pero sí el Betis una opción de compra, aunque "lo importante es que él sea feliz". "Ya veremos las circunstancias cuando llegue el verano. No hay ninguna opción de recompra por parte del Barcelona", dijo sin precisar la cantidad. Asimismo, se refirió a Jesús Rodríguez, quien "tiene una gran proyección, pero hay que ir paso a paso". "El exceso de azúcar es malo para todo. Tiene grandes condiciones, pero no hay que meterle una presión añadida".

Cuestionado por los objetivos del equipo esta campaña Haro indicó que "la meta es seguir creciendo". "Si seguimos luchando por estar en Europa de forma asidua llegará el momento de poder dar un salto más", apuntó antes de añadir: "Nuesto objetvo es luchar por estar en Europa y competir ahí. Vamos en buena línea", dijo el presidente, que era que el verano que viene se haga la mundanza a la Cartuja: "Esperamos que al terminar la temporada podamos estar en La Cartuja y ya construyendo nuestro estadio".

Sobre la ampliación de capital manifestó que ha servido para "mejorar con ello el rating financiero co un coste menor de deuda". "Hemos ampliado nuestro límite salarial en un 34%. Habríamos ido al mercado en unas condiciones peores a las que hemos ido al mercado de no haber hecho la ampliación con un límite de 20 millones menos que el actual", afirmó Haro, quien afirnmó que Pellegrini está "aportando al club estabilidad". "Lo Celso ha hehco varias referencias a la jerarquía que tiene. Lo veo muy en forma, compartimos día de cumpleaños y lo veo igual de forma que cuando llegó. Le queda mucho carrete por delante".

Por último, Fajardo incidió en su satisfacción por haber confeccionado "una plantilla de jugadores con jerrarquía".