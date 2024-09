Lo Celso y la importancia de Pellegrini: "El Betis está en crecimiento y tiene un entrenador de jerarquía"

Sevilla/Giovani Lo Celso ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Betis, mostrando su deseo de conseguir cosas importantes en esta segunda etapa. Además, ha puesto en valor la figura de Pellegrini.

Presentación

"Agradecer al presidente y a la directiva, pasaron años pero pareciera que fue ayer cuando dejé al club. Muy contento, muy agradecido. Fue una decisión fácil de tomar. Desde que me fui, la gente siempre me demostró cariño y eso a la hora de tomar decisiones es importante para un jugador. Soy de llevarme por los sentimientos. El viernes me lo demostraron una vez más y ahora, de nuestro lado, el mayor compromiso, sabemos lo que representa este club. Esperemos que sea un gran año para todos. Hay un gran grupo y muchos objetivos lindos por delante".

Cinco años después, por qué el Betis

"Obviamente estos años seguir pendiente. Grandes amigos y recuerdos acá. El contacto nunca se perdió. A la hora de tomar decisiones uno tiene que poner sobre la mesa odas las opciones, pero con el sentimiento que sabía que volver acá era la mejor decisión por el cariño que le tengo a este club, y no solo el tiempo que estuve aquí, sino también cuando estuve fuera. Parece que no fue sólo una temporada. Vine para que el Betis siga creciendo. Me encontré un club con ambición y en crecimiento. Vamos a seguir peleando por cosas importantes".

Diferencias con el anterior Betis

"Fueron todas positivas. Todos cambios a mejor para seguir haciendo más grande al club. Hay una plantilla de un nivel alto, un cuerpo técnico y un entrenador de mucha jerarquía y eso es un poco lo que hace que el club siga creciendo. Con este entrenador el nivel está muy alta, la afición exige y eso para un jugador es importante. No conformamos con lo que tenemos e ir siempre por un poco más".

La salida de Fekir

"Cuando me tocó irme coincidí con Nabil, ahora cuando vino a despedirse estuvimos hablando un poco. Es un gran jugador, una gran persona. Hizo grandes cosas por el club. Desearle lo mejor".

Responder en el campo

"Al estar en un club grande donde hay una afición que exige, nosotros tenemos que responder en el campo. Volver a jugar en Europa con este club es lindo. Obviamente, el sueño de todos sería traer un título europeo a casa, pero hay que ir paso a paso. Se nos viene un lindo año por delante".

Volver al Betis

"El viernes fue una hermosa bienvenida. Fui muy feliz en la etapa que me toqué estar aquí. El otro día sacamos un adelante un partido complicado. Para un jugador que la gente te aprecie así es una gran satisfacción. En el campo espero devolver el cariño que me brindaron, no sólo cuando estuve aquí, sino fuera también".

Varias opciones en el mercado

"Tuve varias opciones. Los mercados no son fáciles, pero tomé una decisión con el corazón y el sentimiento, creo que la mejor opción que pude haber tomado es la de volver aquí. Un club en crecimiento y un entrenador con jerarquía que siempre va a querer lo mejor. Un entrenador protagonista y tener un referente asé es muy importante para un equipo y una plantilla".

Pellegrini

"Es un entrenador muy ganador que estuvo en grandes clubes. Aquí estuvo haciendo las cosas muy bien. Eso es importante para un jugador a la hora de tomar una decisión. Yo nunca estuve con él, sólo enfrentando en partidos, pero la primera impresión estos días fue muy buena. Feliz de tener la posibilidad de trabajar con un entrenador de tanta trayectoria".

Isco

"Hoy pasó por el entrenamiento y pudimos vernos y hablar un rato. Me tocó siempre enfrentarlo y nunca jugar con él. Sabemos de la calidad y trayectoria de lo gran futbolista que es. Dolidos por la lesión, pero se va a poner de la mejor manera para ayudarnos cuando vuelva y terminar la temporada lo más arriba posible. Como jugador es un privilegio compartir vestuario y cancha con u jugador como Isco".