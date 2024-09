Vitor Roque, con el deseo de seguir la estela de Ricardo Oliveira

Sevilla/Vitor Roque, junto a Giovani Lo Celso, ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Betis y no ha dudado en en expresar su deseo de poder seguir la estela de Ricardo Oliveira, quien le ha mandado un bonito mensaje de bienvenida al club de Heliópolis.

Agradecimiento

"Muchas gracias por la recepción al presidente y directiva, compañeros y al míster. Estoy muy contento de estar aquí. No me lo pensé dos veces en venir. Necesitaba un cambio en mi vida. He pasado momentos complicado. Gracias a mi familia por estar a mi lado".

Cifra de goles

"Tengo metas, sí pero no voy a hablar de cuántos goles".

Alivio tras pasarlo mal en Barcelona Joaquín y Fajardo

"Estoy contento de estar aquí. No lo pensé dos veces. La primera vez que vine aquí con el Barcelona me encanto la afición y el estadio. Le decía a mi representante que si salía tendría que venir al Betis. Hablé con Joaquín, Manu y Ramón, y me hablaron muy bien del Betis. De la grandeza e historia".

Gol al Leganés

"La verdad que muy feliz. No imaginaba debutar con gol. Cuando marqué, me quedé loco. Me quedé muy contento por la victoria, lo más importante. Necesitaba de goles así. Gracias a Dios pude marcar".

Oliveira

"Es un delantero con muchos goles. Ojalá yo pueda acercarme a los goles que él hizo aquí".

Por qué el Betis

"Fue una sensación inexplicable cuando marqué. Yo pasé seis meses en Barcelona, pero soy jugador del Betis y estoy centrado aquí".

Más años en el Betis

"Sí, claro. El Betis es un gran club y seguro que sí. Creo que todo los que estamos aquí tenemos ganas de estar muchas temporadas. Quiero estar aquí y hacer historia, lograr cosas juntos".