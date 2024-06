La conversación íntima de Pellegrini con Ramón Planes: "Altimira va a ser un muy buen jugador, será importante"

Sergi Altimira no ha podido gozar de muchas oportunidades a lo largo de su primera temporada en la élite, concretamente en el Betis. Si bien es cierto que el catalán ha sido titular en varias ocasiones e incluso ha cuajado buenos partidos, Manuel Pellegrini lo ha dejado atrás en su sistema de rotación, anteponiendo a otras figuras como Guido, Marc Roca, Johnny Cardoso o el propio William Carvalho.

Sin embargo, pese a esas decisiones del técnico chileno con el joven centrocampista, el exdirector deportivo bético Ramón Planes contó recientemente una anécdota que despeja las incógnitas. El catalán, quien confesó que el Betis mejoró su oferta en enero para intentar que continuase, reveló una conversación privada con el Ingeniero.

"Con Manuel es fácil identificar el perfil del jugador que le gusta. El buen futbolista, el jugador de calidad. Es muy importante cuando trabajas con un entrenador saber el perfil de jugador que a él le gusta. Y con Manuel no puedo decir absolutamente nada malo porque él siempre ha apostado por el jugador de talento y de calidad", afirmó el actual director deportivo del Al-Ittihad, rival del Sevilla en el trofeo Antonio Puerta.

Pellegrini y su confianza en Altimira

"Luego, el Betis es un club muy exigente. Hay que tener esa personalidad para jugar con ese ambiente y esa presión de la afición y lo que es el Villamarín. Y él, en ese sentido, maneja los tiempos. Yo hablaba mucho durante la pretemporada y los meses que estábamos sobre los chicos jóvenes, sobre Altimira, por ejemplo, que es un jugador que no ha jugado mucho y él me decía 'Ramón, va a ser un muy buen jugador, va a ser importante'. En ningún momento me decía oye, no me gusta y no lo voy a poner nunca, sino todo lo contrario", desveló Planes, el principal valedor del fichaje de Sergi Altimira procedente del Sabadell.

El director deportivo catalán también apostó contundentemente por Chadi Riad, que un año después ha sido traspasado por 15 millones fijos más uno en variables al Crystal Palace: "Con Chadi, pues lo mismo, 'vamos a esperar, hay que esperar'. Luego es verdad que hubo unas situaciones que como pasa en el fútbol; Casillas debutó porque se lesionaron tres o cuatro porteros. Y luego ya está el talento. Cuando al talento le das continuidad, todo es fácil. Yo creo que con Manuel, al final, los jugadores jóvenes también han jugado, pero es verdad que en el Betis hay un nivel de exigencia muy alto".