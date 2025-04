Pellegrini: "Estoy amargado con el resultado, pero seguiremos luchando"

Sevilla/"Amargado". Así de contundente se mostraba Manuel Pellegrini por un inmerecido 1-2 ante el Villarreal, que con muy poco, pero con mucha efectividad, se llevó los tres puntos del Benito Villamarín cortando una racha de siete partidos sin perder de un Betis que, pese a todo, "seguirá luchando hasta el final por llegar lo más arriba posible".

"Estoy muy amargado con el resultado, pero poco se le puede recriminar al equipo. Salimos desde el inicio con mucha intensidad y metimos al rival en su campo. No habían llegado y nos empataron en un córner en un balón suelto y acertaron al inicio del segundo tiempo. Pero en líneas generales dominamos, tuvimos ocasiones y merecimos un mejor resultado, pero no tengo dudas de que el grupo seguirá con la misma ambición en las dos competiciones para llegar lo más arriba posible", analizó el técnico chileno, que no da "nada por perdido". "Jugando así lograremos muchos puntos más", dijo en referencia a la pugna por la quinta plaza.

El amargor del técnico viene también por la lesión de Diego Llorente, que puede haber dicho adiós a la temporada. "Tiene un problema en el isquiotibial y si llega será al final de temporada ya y muy justo. No es un problema menor, porque tenemos pocos centrales para las dos competiciones, pero buscaremos soluciones, como siempre. Natan, además, está apercibido en la Conference. Para Diego Llorente se acaba la temporada, probablemente, aunque lo sabremos con más seguridad tras las pertinentes pruebas", indicó el Ingeniero.

Con todo, ya destacó que su equipo lo intentó hasta el final, aunque falló en los metros finales. "El equipo está dolido, porque quería los tres puntos. Era un encuentro de siete puntos: los tres que sumábamos nosotros, los tres que no sumaba el Villarreal y el del golaverage. Los perdimos todos, pero el plantel está consciente de lo que hay que hacer y hay que seguir peleando por todo en la clasificación. "No sé si el el problema nuestro fuera la eficacia. Hubo aspectos puntuales determinantes, como el empate después de tres rebotes. No hay mucho que reprochar", insistió el entrenador del Betis, que añadió: "Seguiremos peleando por llegar lo más arriba posible. Quedan 21 puntos y no nos vamos a rendir".

Dijo el preparador chileno sobre las acciones polémicas que no las había visto repetidas y de alguna forma comprendió las repetidas pérdidas de tiempo del Villarreal, porque "cuando uno va ganando maneja el partido como cree conveniente. No me sorprendió que ellos se encerraran atrás al final. Apretamos fuerte arriba y ellos buscaron defender ese resultado de la mejor manera que pudieron y lo consiguieron". "Lo importante es que el equipo siga en el convencimiento de que está en la senda correcta y jugando así lograremos el objetivo de la temporada".