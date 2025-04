Ayoze le apaga la música al Betis (1-2)

Sevilla/Tuvo que ser Ayoze Pérez, para más inri, quien cortara con su gol la racha triunfal del Real Betis Balompié en esta Liga y alejara ese otro objetivo dorado que acompaña al de la Conference League, volver a la Liga de Campeones veinte años después. Ahí quedan los 19 puntazos de 21 que el admirable equipo de Manuel Pellegrini ha cosechado antes de este sonoro tropiezo ante más de 54.000 béticos, ahí es nada, en la tarde de un Domingo de Ramos en Sevilla. Con lo que pesa esa fecha en el corazón de la ciudad...

El Benito Villamarín se relamía cuando Aitor Ruibal sorprendió con una volea a los dos minutos de juego, pero el gigante Barry empató en un embarullado córner al filo de la media hora, Ayoze hizo el segundo al poco de la reanudación y los verdiblancos evidenciaron luego que no tenían la frescura física ni mental para responder a ese férreo 4-4-2 de Marcelino clavado muy cerca de su portero, Luiz Júnior. De todo se cansa uno. Hasta de ganar...

El delantero canario acalló con su bello tanto los fuertes silbidos que provocaron sus intervenciones en el partido. Tuvo el detalle de no celebrarlo. De contenerse. Quizás porque fue el Betis, en concreto Manuel Pellegrini, fue quien lo rescató de su atasco en la Premier para que explotara en la Liga y llegara a campeón de Europa con la selección. Dani Parejo juega casi andando porque aún mantiene su gran tiralíneas intacto. Y con él sirvió un fantástico balón largo que Ayoze pinchó antes de fusilar a Adrián de un tiro más fuerte que colocado, que se le coló por debajo de las piernas. Ahí cortó el tinerfeño la música festiva que había puesto la banda sonora del Betis en las siete jornadas precedentes. Supuso el 1-2, los heliopolitanos no pudieron derribar luego el muro amarillo por mucho que Pellegrini acumulara gente arriba (Lo Celso, Bakambu, un William Carvalho muy adelantado...) y el Villarreal sale de Heliópolis con tres puntos de ventaja sobre el Betis más esa bola extra que tiene pendiente ante el Espanyol y en el estadio de La Cerámica. No es definitivo, pero se enfría muchísimo la ilusión bética por jugar el torneo que todos quieren jugar.

La derrota trajo aparejada otra noticia muy negativa: la lesión de Diego Llorente en los estertores de la primera parte. En un forzado giro talonó mal y se dolió muchísimo de su pierna izquierda. Tuvo que ser evacuado en camilla y no pinta bien, ahora que el Betis se juega tantísimo...

El Betis salió al campo aún a lomos de esa imparable ola que lo ha llevado a discutirle al Villarreal la quinta plaza que, seguramente, dé para la próxima Champions. Fue echar a rodar la pelota y en los dos primeros minutos fue de un pie a otro de algún bético, hasta que acabó en la jaula del portero Luiz Júnior. Antony controlaba y se iba hacia dentro, Isco se abría a la derecha, Perraud subía y colgaba un primer centro complicado, el 4-4-2 de los amarillos no podía más que pertrecharse atrás y en la segunda acometida de Jesús Rodríguez por el costado siniestro, Yeremi Pino se quita la pelota de encima con un fallido y arriesgado despeje hacia el borde del área. Allí que agradece el regalo Aitor Ruibal para soltar una volea certera. Luiz Júnior se estira hacia su palo izquierdo, pero el bote termina de complicar el tiro.

La energía que desprende este Betis es la energía que brota de las piernas de Jesús Rodríguez, un incordio para cualquier lateral que se le ponga por delante. El alcalareño está a punto de hacer el segundo, pero Luiz Júnior mete una difícil mano abajo junto a su poste derecho (14’). El portero también responde a Antony en un pase profundo de Isco, quizás el único de distinción que el malagueño dibujó en la primera parte.

Marcelino ubicó a Pedraza por delante del lateral Sergi Cardona y el ex bético ayudó lo suyo a frenar a ese torrente de fútbol vertical y talentoso que es el extremo cedido por el Manchester United.

Otra vez el balón parado sacó del carril del partido al Betis. Parejo sacó un córner al segundo palo desde la izquierda, Foyth prendió el fuego con su control con el pecho y la pelota se enredó ante las barbas de Adrián y un bosque de piernas. Barry halló el hueco y acertó de derechazo inapelable.

Hasta el descanso, apenas un centro cerrado de Antony, otro más, que acabó en una chilena muy difícil de ejecutar por parte de Isco y que se perdió por encima del larguero.

A los tres minutos de la reanudación llegó el rejonazo de Ayoze que lo puso todo cuesta arriba para el Betis. De ahí al final, el Villarreal se fió a su defensa posicional, acumulando piezas por dentro para evitar las maniobras y los pases de Isco y Lo Celso, quien fue protagonista de un penalti rectificado por Pulido Santana a instancias del VAR (65’). Logan Costa, efectivamente, tocó la pelota. Sí que pudo pitar el toque de Cardona a Antony dentro del área poco después de que Isco fallara un claro gol tras un gran pase de Lo Celso (72’). El malagueño es humano y falla de vez en cuando. Como el Betis.