Isco: "No hay nada que reprocharnos y no vamos a rendirnos"

“Son cosas que pasan en los partidos. Hay que levantarse, porque el jueves tenemos un partido importante y seguiremos peleando en la liga hasta el final mientras haya posibilidades”, indicó Isco, para quien la derrota fue completamente injusta. “Llevábamos buena dinámica y el equipo hizo méritos para sumar los tres puntos teniendo prácticamente el dominio del encuentro los 90 minutos. Son cosas que pasan. Nada que reprocharnos y a seguir peleando”, indicó el costasoleño.

Y es que Isco no se olvida de que “el del jueves es un partido muy importante”. “Hay que cerrar la eliminatoria, porque tenemos una oportunidad de hacer historia. Debemos estar concentrados e ir a ganar como siempre”, afirmó el jugador malagueño, que resumió así la derrota ante el Villarreal: “Hemos sido bastantes superiores casi en todo el encuentro. Concedimos un gol tras varios rechaces en un córner y otro en un fallo de concentración. Los partidos se resuelven en detalles, pero hicimos méritos para llevarnos los tres puntos”, indicó el capitán bético, que añadió: “Nos ha faltado acertar en la última toma de decisión. Cosas del fútbol, pero no dejamos de intentarlo todo el encuentro. Hemos perdido una bonita oportunidad de meternos en la quinta plaza, pero no nos vamos a rendir mientras haya posibilidades. La ilusión está intacta”, aseguró.

Sobre las acciones polémicas en el área no quiso entrar a valorarlas: “Hay gente que decide y hay que respetarlo”, dijo antes de referirse a la lesión de Diego Llorente como “la peor noticia del partido, más que perder”.