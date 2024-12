Betis: Un último esfuerzo para el triple objetivo

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha repetido en sus últimas comparecencias públicas un claro mensaje: "Cerrar diciembre vivos en la Copa y en la Conference, y con algunos puntos más en Liga cerca de Europa, sería un semestre aprobado".

Y eso es lo que buscará el conjunto verdiblanco mañana ante el Rayo Vallecano, llegar al parón de Navidad con el objetivo en la Liga de estar metido de lleno en la lucha por los puestos europeos, ya que en la Copa aguarda el Huesca, el 4 de enero, y en la Conference se clasificó para el play off para dejar a un lado el torneo hasta la disputa de ese cruce a mitad de febrero. Por tanto, se espera que los verdiblancos den ante los franjirrojos ese último esfuerzo para llegar vivo al cierre de esta primera parte de la temporada, afrontando la segunda con otro aire y otras miras, una vez recupere a todos los lesionados y refuerce un plantel con carencias más que evidentes que volvieron a verse ante el HJK Helsinki.

La Conference volverá en febrero y por entonces el Betis recuperará lesionados y habrá firmado refuerzos

Y es que la imagen de los de Heliópolis en la Conference ha dejado mucho que desear –y no por las bajas– en la fase liga, con derrotas como en Varsovia o Boleslav, e incluso en los triunfos ante el Petrocub, el Celje y el equipo finlandés no dio el Betis una buena versión, molestando mucho a la parroquia verdiblanca. Y es que más allá de la ausencia de actitud en algunos partidos, se ha reflejado en el campo una importante falta de aptitud, de ahí la incapacidad para no ganar con solvencia a rivales muchos de ellos prácticamente desconocidos y de potencial deportivo y económico muy inferior a los de Pellegrini. Un suficiente, de momento, para el conjunto de La Palmera en una competición que dentro de dos meses debe afrontar de otra manera y con otras vistas, empezando por superar esa eliminatoria de play off.

Manuel Pellegrini, antes del comienzo del partido ante el HJK Helsinki. / E.P.

Queda tiempo hasta entonces y antes llegará, incluso, esa eliminatoria de la Copa en El Alcoraz. Por eso, los verdiblancos están centrados ahora en hacer un último esfuerzo en pos de sumar otros tres puntos, después del zarpazo en el Estadio de la Cerámica (1-2), para mirar más cerca la zona europea, ya que en estos momentos está a tres puntos del sexto clasificado, el Mallorca (27).

El Rayo es un equipo con velocidad y calidad arriba, pero también concede bastante en defensa

El Betis tendrá delante a un Rayo que es decimosegundo con 21 puntos, sumando una victoria y dos empates en los tres últimos partidos. El conjunto de Íñigo Pérez ha cosechado tres victorias, tres empates y tres derrotas en sus partidos como visitante en lo que va de campaña (7 goles a favor y 7 en contra), siendo un rival bastante incómodo, con un sello propio basado en la velocidad de las alas y con un futbolista, Camello, que sigue siendo su principal referente en ataque.

De hecho, el cuadro de Vallecas es el quinto equipo de la Liga que más remata a portería, con una media por partido de 12.9 (3.5 de media entre los tres palos); y es también el quinto en faltas por partido, con una media de 14.2 (whoscored.com). Llama también la atención su buen hacer a balón parado, sacando bastante provecho a las acciones en la pizarra, pues de los 19 goles a favor que lleva hizo 4 de estrategia. Estos datos reflejan que el Rayo es un equipo que no renuncia al ataque, con jugadores como el ofensivo lateral diestro Ratiu, los extremos Álvaro García y De Frutos, el olfato goleador de Camello y la calidad de jugadores como Isi o James Rodríguez, quien no está teniendo por ahora demasiado protagonismo en forma de minutos.

No obstante, también el Rayo es un equipo que suele conceder bastantes oportunidades a sus rivales (lleva 20 goles recibidos), cosa que tratará de aprovechar un Betis que quiere cerrar el mes de diciembre con una nueva victoria en la Liga.